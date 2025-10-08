I ftuar në “Studio Live” me Ermal Qorin në Report Tv, analisti Ilir Demalia tha se aktori Florjan Binaj është njeri i familjes Berisha, pasi edhe punon në televizionin e kësaj të fundit.
“Gara e Tiranës tregoi gjendjen e rëndë të kësaj opozite, e cila prej 2 vitesh kërkon që të largojë Velinë, arrin ta lërgojë Velinë, pastaj pasi e largon Velinë dhe votojnë në Bashki për largimin e Velisë, shkojnë pastaj kur shpall presidenti zgjedhjet thonë është shkelje kushtetuese. Këtej thonë është shkelje kushtetuese këtej zgjedhin kandidatin. Gjithë kjo që bën opozita është një non sens që tregon gjendjen alarmante të opozitës që nuk qe në gjendje të nxjerrë një kandidat të vetin. Dhe këtë kandidat, që e kanë nxjerrë si të pavarur është i veti, sepse është rrogëtar i Zenit te syri.net. Të gjithë e dimë”, tha Demalia.
