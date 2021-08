Florenc Hoxha, ish-shef komisariati në kohën e PD dhe më pas drejtor i Policisë Bashkiake gjatë kohës që Bashkia e Tiranës drejtohej nga Lulzim Basha, tashmë më në fund e ka kuptuar se edhe ky i fundit paska 300 spartanët e tij.

Njëri prej tyre qenka publik dhe na tregon ngjarjen, ndoshta ka parë filmin dhe mendja e tij menjëherë ka shkruar tek Luli.

Florenc Hoxha, në një postim në rrjetet sociale, ndersa kujton pushtimin e Leonida, kupton se edhe Luli paska “spartanët” e tij.

“Ngushtica e Termopileve u mbajt për 3 ditë nga vetëm 300 spartanë kundër një ushtrie të madhe persiane (mbi 100 mije lufterare nga e gjithe lindja e meseme te udhehequr nga mbreti Kserks)

Mbreti Leonida dhe 298 nga rojet e tij me besnike u flijuan ne ngushticen e Termopileve vetem sepse orakullet e Delpich dhe nje senator i rendesishem nuk lejuan ushtrine spartane te shkonte ne lufte pasi ishin blere me florinj nga Kserksi qe me pas pushtoi olimpin. Rama=Kserks….edhe pse termopilet jane larg ti do te deshtosh me turp para spartaneve te Lulzim Bashes.”-shkruan Florenc Hoxha.

Në fakt nuk ka faj shkruan cna.al, se edhe emri Leonida ngjan me atë të Lulzimit. Vetëm se në fakt ka një ndryshim të “vogël”.

Leonida fitoi dhjetëra beteja, deri sa u mposht me tradhëti.

Ndërsa Luli vetëm ka humbur dhe vetëm ka mbjellë përçarja me tradhëtitë e tij.

Leonida kishte 300 spartanë, Enveri kishte 200 petrita, Luli ka Florenc Hoxhën me 298 të tjerë që vetëquhen “spartanët e Lulzimit”. Bravo Luli ti je Leonida.