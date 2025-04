Në qytetin e Shkodrës përfundoi sot stërvitja ndërkombëtare “Flood North Albania”, një simulim i koordinuar për përballimin e përmbytjeve.

Në këtë stërvitje morën pjesë 13 partnerë nga Ballkani dhe vende të tjera europiane, me fokus në testimin e gatishmërisë së forcave të mbrojtjes civile dhe koordinimin ndërkombëtar në rast emergjencash natyrore.

Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale zyra e delegacionit të Bashkimit Europian në Tiranë thekson se “Ushtrimi FloodNorthALB në Shkodër tregoi se si bashkëpunimi evropian bën diferencën në rastet e fatkeqësive natyrore”.

“Ky projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, mblodhi partnerë vendas dhe ndërkombëtarë për të forcuar kapacitetet e mbrojtjes civile dhe për të garantuar një koordinim më të mirë në përballjen me emergjenca të ndërlikuara, si përmbytjet e rënda”, njoftoi me tej delegacioni i BE.

Sipas delegacionit të BE-së “me mbështetjen e BE-së, Shqipëria po ndërton sisteme më të forta të mbrojtjes civile dhe po luan një rol aktiv në përgatitjen rajonale, sepse gatishmëria është thelbësore për të shpëtuar jetë dhe për të minimizuar dëmet”.

“Si një anëtare e re e Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së që nga viti 2022, ka treguar një përkushtim të jashtëzakonshëm. Ushtrimi në shkallë të plotë FloodNorthALB tregoi nevojën kritike për të forcuar gatishmërinë evropiane ndaj çdo lloj fatkeqësie, qoftë natyrore apo e shkaktuar nga njeriu. Një reagim i shpejtë dhe efektiv, veçanërisht në zona të populluara si rajoni i Shkodrës, është thelbësor për të shpëtuar jetë dhe për të mbrojtur mjedisin,” tha Andre Rizzio, Shef i Seksionit Politik në Delegacionin e BE-së në .

Në katër ditët e organizimit të stërvitjes (8-12 prill), u zhvilluan skenarë të ndryshëm dhe forcat që morën pjesë në të stimuluan ngjarje të vërteta ku ata i vijnë në ndihmë popullsisë në zonat e përmbytura.