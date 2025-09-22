Nënkryetarja e Kuvendit, Klodiana Spahiu, në një intervistë për Klan News foli sa i takon pozicionit të saj të ri, por edhe situatës disi të tensionuar në këtë sesion të ri parlamentar.
Fillimisht u ndal te prioritetet e këtij sesioni, që kryefjalë thotë ajo, duhet të ketë bashkimin e forcave për realizimin e detyrave, në përputhje me standardet europiane.
“Ndihem e nderuar dhe e respektuar në këtë pozicion dhe shpresoj që të arrij atë lloj bashkëpunimi për të cilin ka nevojë institucioni, që të jetë sa më i frytshëm, duke shkuar përtej ndasive politike.”
Megjithatë, shprehu keqardhje që sot, 22 shtator, nuk u arrit një dakordësi mes partive politike lidhur me propozimet për Kryesinë e Kuvendit.
“Në këtë mandat ne kemi një punë shumë intensive, puna duhet të kishte filluar. Se kemi nisur pak me vonesë, duhet të intensifikojmë punën edhe me komisionet e reja që janë ngritur në mënyrë që detyrat që kemi t’i realizojmë në kohën e duhur. Padyshim, Kuvendi ka peshën më të madhe”, u shpreh Spahiu.
“Ëndrra s’bëhet realitet vetë, duhet punë e përbashkët dhe konsensus për të miratuar ligjet”, nënvizoi ajo.
U ndal te Komisioni për Kulturën, Turizmi dhe diasporën, duke e konsideruar ndër më të rëndësishmit.
“Fakti që diaspora votoi, ishte ndër arritjet më të suksesshme. Kemi shumë punë përpara, e kemi nisur me pak kundërshti nga ana e opozitës, por këto ndryshime janë të rëndësishme dhe do ishte mirë të miratoheshin nga të dyja palët”, deklaroi Spahiu.
