Eksperti i shëndetit publik në Gjermani, Erion Dasho e ka cilësuar një lajm pozitiv përfundimin e një studimi të kryer në New York, ku u përcaktua se 4 ose 5 persona në 1000 të infektuar rrezikojnë të humbasin jetën nga COVID-19.

Në një lidhje direkte me edicionin e lajmeve në “Vizion Plus”, Dasho shprehet se nëse kjo e dhënë vërtetohet, sipas tij, frika ndaj koronavirusit përfundon dhe nuk rrezikohemi nga një valë e dytë e pandemisë.

“Sot ka pasur një lajm pozitiv, të paktën në optikën time. Në SHBA, përfundoi një studim shumë i madh i cili përcaktoi se vdekshmëria nga epidemia në New York ka rezultuar 0.46 për qind. Për t’u kuptuar nga njerëzit, thotë se 4 ose 5 persona në 1000 të infektuar rrezikojnë të humbasin jetën nga Covid. Nqs krahasohet me një epidemi të gripit pak më të rëndë, viroza atipike, kjo shifër është 2/1000. Pra, bëhet fjalë për një sëmundje që rezulton me një vdekshmëri rreth 2 herë më të lartë se një grip atipik.”

Mjeku tha se aktualisht një studim i tillë po kryhet edhe nga Britania e Madhe, Gjermania dhe Italia.

“Nëse provohet kjo shifër që sapo ka dalë nga studimet e New York-ut, mendoj që frika ndaj COVID përfundon dhe nuk do të përafrohemi më me Covid me atë përafrim që kemi patur deri tani. Një studim si ky po zbatohet aktualisht nga Britania e Madhe, Gjermania, Italia. Kur të gjitha këto studime të konkludohen në një përfundim të përbashkët dhe nëse vërtetohet shifra që ka dalë nga New York-u, do të ishte një lajm i mirë për të gjithë botën.”

Në krahasim me vendet e tjera, Shqipëria është më pak e prekur nga pandemia. Për këtë, Dasho vlerëson masat e ndërmarra për parandalimin në kohë të koronavirusit në territorin shqiptar.