Të hënën e quajtëm të justifikuar dhe nuk e shqetësua, të martën kemi marrë disa herë i kemi shkruar i kemi dërgua mesazh por telefonat ishte i mbyllur. Ishim të mendimit ti shkonim në shtëpi, por nuk u përgjigj njeri. U shqetësuam, vendosë të komunikojmë me mbesën e saj mos ndoshta dinin gjë, por tha se ata nuk kishin mundur dot të lidheshin me Ornelën. Kur morëm vesh lajmin, na tronditi. Ornela ka qenë gjithmonë njeri i përkushtuar për familjen, sidomos për nenën e saj. Problemet i shprehte, më ka marrë në telefon dhe më ka thënë kam çuar mamanë në spital me oksigjen të ulët.