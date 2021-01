Katër anëtarët e një familjeje që humbën tragjikisht jetën pas një aksidenti në Rrugën e Kombit janë përcjellë sot për në banesën e fundit në Prishtinë.

“Tani shpresoj se ata të gjithë e kanë gjetur paqen e tyre në parajsë”, thotë Mirsad Avdijaj, djali i madh i familjes që nuk ishte në udhëtim.

Katër anëtarë të familjes Avdijaj, por me qëndrim në Zvicër humbën jetën mbrëmjen e së enjtes.

Djali i madh i Blerimit, Mirsadi, ka rrëfyer detaje për aksidentin tragjik nga i cili humbi katër anëtarët e familjes.

“Ndihem sikur jam në një film të keq horror!”, thotë Mirsad Avdijaj 26-vjeç, për të përditshmen zvicerane “Blick”.

Ai është djali i madh i Blerim Avdijaj dhe lejon BLICK të tregojë fotografitë e të ndjerit dhe të japë emrat e tyre të plotë.

Përveç babait të tij, gruaja e tij e dytë Anjeza (34 vjeçe) si dhe vajza e tyre Medina (6 vjeçe) dhe Klejdi njëmbëdhjetë vjeçar, djali i Anjezës nga martesa e saj e parë, gjithashtu humbën jetën në aksident.

“Babai im ishte shoku im më i mirë”

“Unë i doja shumë të gjithë, Klejdi ishte si mishi dhe gjaku im,” thotë Mirsad Avdijaj.

Të dielën e kaluar ai e çoi familjen në aeroport, “ai ishte miku im më i mirë, ende nuk mund të mendoj qartë ”.

Miqtë e Blerim Avdijaj ende nuk mund t’i besojnë lajmit të trishtuar. “Të gjithë jemi në shok. Unë e njoh Blerimin për njëzet vjet. Ai ishte një njeri kaq i mirë dhe i mirë. Gjithmonë shumë shoqëror dhe i lumtur ”, thotë një shok i të ndjerit për BLICK.

Gazeta shkruan se me sa duket familja donte të parakalonte një makinë tjetër me Citroenin e tyre. Në korsinë e kundërt kishte një përplasje ballore me një kamion. Katër nga pesë të persona në bord, vdiqën në vend.

Që nga ajo kohë, Violeta e vogël, vetëm 3 vjeçe, po lufton për jetën e saj në spitalin e Tiranës. “Ajo është dëmtuar rëndë, por ishte në gjendje të thoshte disa fjalë të premten. Mjekët kanë besim se ajo do të shërohet përsëri”, thotë vëllai i 3 vjeçares, dy të mbijetuarit e tragjedisë familjare.