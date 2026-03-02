Përshkallëzimi i konfliktit ushtarak në Lindjen e Mesme dhe sulmet e fundit ajrore nga Irani kanë ngritur alarmin për sigurinë e qytetarëve shqiptarë që jetojnë ose vizitojnë rajonin. Megjithatë, nga Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) vijnë lajme qetësuese: nuk raportohet për asnjë shtetas shqiptar të lënduar apo në rrezik jetësor.
Konfirmimi zyrtar u dha nga Ambasadori i Shqipërisë në EBA, Ridi Kurtezi, gjatë një interviste për emisionin “3D” në RTSH.
Bilanci i sulmeve dhe situata e sigurisë
Sipas Ambasadorit Kurtezi, pas intensitetit të lartë të sulmeve të regjistruara gjatë ditës së djeshme, situata e sigurisë aktualisht paraqitet e qetë. Sistemet e mbrojtjes ajrore të Emirateve kanë reaguar me efikasitet, duke shmangur një katastrofë më të madhe.
“Sistemi raketor i Emirateve ka arritur t’i interceptojë raketat dhe dronët. Dëmet janë periferike dhe të parëndësishme. Janë konfirmuar 3 jetë të humbura dhe disa të plagosur, por nuk ka shtetas shqiptarë të dëmtuar,” deklaroi Kurtezi.
Ai theksoi se sulmi ishte i paparashikuar, pasi qeveria e Emirateve kishte mbajtur një qëndrim të qartë duke mos lejuar përdorimin e territorit të saj për sulme ndaj Iranit.
Të dhënat për shqiptarët dhe thirrja e Ambasadës
Ambasadori bëri të ditur se përfaqësia diplomatike shqiptare është në gatishmëri të plotë dhe po monitoron situatën e komunitetit tonë atje. Sipas të dhënave të Ambasadës janë rreth 1,500 shtetas shqiptarë rezidentë, ku jetojnë dhe punojnë në EBA.
Rreth 300 deri në 500 shtetas përllogaritet të jenë aktualisht atje për qëllime turistike.
Për shkak të dinamikës së lëvizjeve, Ambasada u ka bërë një thirrje urgjente të gjithë turistëve shqiptarë që të regjistrohen pranë këtij institucioni, për të bërë të mundur ofrimin e asistencës në kohë reale. “Qytetarëve iu përgjigjemi në çdo moment për çdo kërkesë që kanë,” garantoi diplomati shqiptar.
Fluturimet dhe akomodimi i të bllokuarve
Një lajm tjetër pozitiv vjen për turistët që kanë mbetur të bllokuar për shkak të anulimit të fluturimeve. Qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe ka marrë përsipër akomodimin e tyre pa pagesë nëpër hotele deri në normalizimin e situatës.
Ndërkohë, hapësira ajrore po jep sinjalet e para të zhbllokimit. Kanë filluar fluturimet e pjesshme të provës, ndërsa pritet të shihet ecuria e tyre në orët në vijim.
Ambasadori, edhe përgjatë intervistës në “3D”, udhëzoi të gjithë qytetarët shqiptarë që të shmangin lëvizjet e panevojshme, të mbajnë kontakt të vazhdueshëm me agjencitë e tyre turistike për të konfirmuar biletat e kthimit sapo rifillimi i fluturimeve të jetë i plotë dhe i sigurt.
