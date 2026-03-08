Flamurtari ka mposhtur Vllazninë me rezultatin 1-0 në një përballje të javës së 27-të të Kategorisë Superiore. Goli i vetëm i ndeshjes u shënua në minutën e 35-të nga Bolzan, i asistuar nga Maksuti.
Situata për Vllazninë u përkeqësua në minutën e 37-të, kur Bismark u ndëshkua me karton të kuq për një faull të rrezikshëm ndaj Trashit, duke lënë ekipin shkodran me 10 lojtarë për pjesën e mbetur të takimit.
Pavarësisht përpjekjeve për barazim, Vllaznia nuk arriti të shënonte, dhe ndeshja përfundoi me fitoren e Flamurtarit. Ky rezultat i jep skuadrës vlonjate 24 pikë në renditjen e kampionatit, ndërsa Vllaznia mbetet në krye, por tani ndeshjet e ardhshme bëhen më kritike për ruajtjen e vendit të parë.
