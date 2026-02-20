Deputeti Flamur Noka u përplas me dy punonjës policie të veshur civilë, duke i akuzuar se po qëndrojnë pranë selisë së Partisë Demokratike për të arrestuar personat që kishin marrë pjesë në protestë.
“Janë horra që rrëmbejnë, dhunojnë qytetarët që protestojnë. Efektivë policie civilë, që dalin për gjueti. Mendojnë se do shantazhojnë. I kemi kapur duke rrahur qytetarë në rrugë”, tha Noka.
“Janë plehra, se nuk mund të jenë përfaqësues të shtetit ata. Një hordhi që dhunojnë protestuesit”, shtoi Noka.
