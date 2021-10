Sot deputeti i PD Flamur Noka ka njoftuar ‘foltoren’ e radhës e cila do të zhvillohet në Kamëz.

Te dashur miq!Demokrate e demokrat te Kamzes e Paskuqanit. Diten e Marte dt 2 Nentor Ora 17.00 ne Pallatin e Kultures Kamez , Prof Dr Sali Berisha organizon “Foltoren” me demokratet e Bashkise Kamez. Per nje PD te bashkuar, me te forte, me solide, dhe fituese.Me Sali Berishen