E pyetur nga mediat, pak para takimit në zyrën Ovale me presidentin Trump, nëse BE do të rifillojë tarifat hakmarrëse, në rast të mungesës së një marrëveshje, kryeministrja italiane Giorgia Meloni tha se është e bindur se do të ketë një marrëveshje mes SHBA-së dhe Evropës.

Ajo shtoi se qëllimi i saj për këtë vizitë është të punojë drejt kësaj dhe të ftojë Trumpin në Itali, ku shpreson të organizojë një takim mes Trump dhe Evropës.

“Mendoj se mënyra më e mirë është që ne thjesht të flasim sinqerisht për nevojat që secili prej nesh ka dhe të gjejmë veten në mes,” thotë ajo.