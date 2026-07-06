Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Ervin Demo, ka komentuar protestën që po zhvillohet prej 36 ditësh, duke e cilësuar atë si një lëvizje që ka pësuar një metamorfozë dhe ku flamingot kanë shtegëtuar.
Ministri shtoi se qeveria do të dëgjojë dhe do të flasë me këdo që priret drejt një komunikimi që ofron produkt real për jetën e njerëzve.
Ai bëri me dije se ekzekutivi po merr në shqyrtim kërkesat që janë të qenësishme dhe janë pjesë e prioriteteve të qeverisë.
“Sa i përket protestës. Vet protesta në 36 ditë ka pësuar një metamorfozë interesante. Flamingo ishte një nga simbolet e para, një shpend që karakterizon bukurinë, balancën, individualitetin. Pas 35 ditës ne pame që na u shfaq një arkivol. Çdo shqiptar e ka të qartë që përmes vdekjes s’mund të perceptohet as ndryshim, as zhvillim. Duket qartazi që flamingot kanë shtegtuar nga bulevardi. Detyra jonë si qeveri është të krijojmë kushtet e duhura që flamingot të ndihen në shtëpinë e tyre kudo. Jemi duke marrë në shqyrtim kërkesat që janë të qenësishme, që janë pjesë e prioriteteve të qeverisë, ka disa prioritete të reja që duhet t’i marrim në konsideratë. Kjo protestë sjell një energji me karburant të shtuar ndaj reformave në tërësi. Do ta kemi vëmendjen që jo thjesht t’i dëgjojmë, në një moment edhe të flasim me këdo që është i prirur kundrejt një komunikimi që ofron produkt real për jetën e qytetarëve”, tha Demo.
Leave a Reply