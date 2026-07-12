Nga Matthias Rüb, Frankfurter Alemagne Zeitung
Një lëvizje rinore shqiptare po akuzon kryeministrin Edi Rama për favorizim dhe shitje të vendit. Kush do të ketë fuqinë e qëndrueshmërisë?
Ndërsa mijëra demonstrues, kryesisht të rinj, dalin në rrugët e Tiranës natë pas nate, është sezoni i pikut në Rivierën Shqiptare. Protestat e vazhdueshme në kryeqytet dhe zhurma e paprekur e pushimeve në bregdet janë të lidhura. Demonstratat u shkaktuan nga dy projekte luksoze turistike në një pjesë të Rivierës ku flamingot dhe shumë lloje të tjera zogjsh aktualisht lulëzojnë në një peizazh të mbrojtur.
Zogjtë e ujit me pendët e tyre rozë, këmbët e hijshme dhe qafat e lakuara i kanë dhënë lëvizjes së protestës, e cila filloi pak më shumë se një muaj më parë, simbolin dhe emrin e saj. Disa besojnë se ata tashmë e kanë identifikuar fillimin e një “Revolucioni Flamingo” dhe rënien e afërt të kryeministrit Edi Rama. Politikani dhe artisti 62-vjeçar ka qenë në pushtet që nga viti 2013, më gjatë se çdo kryeministër tjetër që nga rënia e komunizmit në vitin 1990. Midis viteve 2000 dhe 2011, Rama, i cili vjen nga një familje besnike ndaj regjimit, ishte kryetar bashkie i Tiranës.
Ai u zgjodh kryetar i Partisë Socialiste, pasardhëse e Partisë Komuniste të Punës së Shqipërisë, në vitin 2005.
A po përjeton politikani i shkëlqyer dhe elokuent, i cili zakonisht vesh atlete të bardha dhe ishte për shumë vite një i dashur i medias perëndimore dhe intelektualëve liberalë, muzgun e sundimit të tij? Rama këmbëngul se ai ende gëzon besimin e shumicës së shqiptarëve. Ata e kishin ngarkuar atë, së fundmi në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 me 868,000 vota, me përmbushjen e një misioni kombëtar: anëtarësimin në BE deri në vitin 2030.
Riviera e Shqipërisë në jug të vendit shtrihet për 150 kilometra të mira nga qendra turistike dhe e biznesit e Vlorës, përmes qyteteve të Himarës, Sarandës dhe Ksamilit, deri në kufirin grek. Shteti i vogël ballkanik nuk është më një perlë e fshehur. Industria e turizmit e Shqipërisë po lulëzon. Këtë vit, shifra prej 13 milionë vizitorësh mund të tejkalohet. Për një vend me vetëm 2.4 milionë banorë, ky është një numër i konsiderueshëm. Dhe shifrat pritet të rriten edhe më tej në vitet në vijim.
Nëse dikush binte jashtë favorit, ai deportohej së bashku me familjen e tij. Për më shumë se katër dekada, diktatori Enver Hoxha (1908–1985) e kishte izoluar pothuajse plotësisht Shqipërinë nga bota e jashtme. Në komunizmin e Epokës së Gurit të Hoxhës, makinat private dhe pronësia e shtëpisë ishin të ndaluara. Varfëria e hidhur mbizotëronte. Gati 10,000 njerëz u ekzekutuan nga Hoxha gjatë sundimit të tij nga viti 1944 deri në vitin 1985. Deri në 300,000 njerëz, afërsisht një e treta e popullsisë në atë kohë, e siguronin jetesën pas telave me gjemba në gulagët shqiptarë. Nëse dikush binte jashtë favorit, ai deportohej së bashku me të gjithë familjen e tij. Shumë prej tyre nuk u kthyen kurrë nga kampet penale dhe të punës.
Në mbretërinë e tmerrshme të diktatorit Hoxha, të vetmet gjëra me bollëk ishin bunkerët e betonit për t’u mbrojtur nga një pushtim i fantazuar nga armiq fiktivë: Cila fuqi armiqësore mund të kishte pasur interes në këtë luginë lotësh? Besohet se rreth 200,000 bunkerë janë ndërtuar midis viteve 1972 dhe 1984. Disa vlerësime madje arrijnë në 750,000. Plagët e lëna nga sëmundja e totalitarizmit të shekullit janë ende të dukshme sot, të shpërndara në të gjithë vendin.
Hoxha e kishte keqmenaxhuar aq shumë Shqipërinë saqë iu desh një brez për ta afruar vendin edhe më shumë me standardin e jetesës së rajonit. Edhe sot, të rinjtë shqiptarë largohen nga vendi sepse nuk shohin të ardhme për veten e tyre në atdheun e tyre. Megjithatë, sot, Shqipëria është gjithashtu ndër destinacionet turistike me rritjen më të shpejtë në Mesdhe.
Në dhjetë vitet e fundit, numri i turistëve të huaj është trefishuar. Turizmi tani gjeneron rreth një të katërtën e prodhimit ekonomik të Shqipërisë, dhe kjo shifër është në rritje. Nën udhëheqjen e Ramës, prodhimi ekonomik i Shqipërisë pothuajse u trefishua nga afërsisht dhjetë miliardë euro në vitin 2013 në 27 miliardë euro vitin e kaluar. Shtytësi më i rëndësishëm i kësaj rritjeje është turizmi.
Shqipëria ka nevojë për turizëm; nuk ka asnjë mosmarrëveshje themelore për këtë. Por çfarë lloj turizmi dhe çfarë lloj rritjeje? Në disa vende, pasojat e “turizmit të tepërt” janë dukshëm të dukshme. Gjatë muajve të verës, aeroporti i kryeqytetit po shpërthen në çdo cep. Çdo fazë zgjerimi dhe modernizimi i Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës, që mban emrin e Shën Terezës, ishte tashmë i papërshtatshëm në kohën kur u përfundua, duke pasur parasysh numrin gjithnjë e në rritje të pasagjerëve.
Qytete si Saranda dhe Ksamili në jug, por edhe Shëngjini në veri – parajsa e pushimeve për shqiptarët etnikë nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut fqinje – janë dëmtuar përgjithmonë nga komplekset e gjera hoteliere dhe vendpushimet pa formë në plazh. Në verë, trafiku atje është kaotik. Situata nuk është më e mirë në zonën metropolitane të Tiranës dhe pranë qytetit portual të Durrsit.
Ekziston një konkurrencë e ashpër për burimin e pakët të ujit të ëmbël midis interesave të turizmit dhe ruajtjes së natyrës, midis bregdetit dhe zonës malore të brendshme. Konkretisht në jugperëndim të vendit, ku rrjedh lumi Vjosa. Lumi i fundit i egër i Evropës buron në malet greke të Epirit, gjarpëron së pari nëpër lugina të ngushta, pastaj gjarpëron nëpër pllaja të larta përpara se të formojë përfundimisht Lagunën e Nartës pranë Vlorës dhe të derdhet në Detin Adriatik nëpërmjet një delte të gjerë. Në vitin 2023, qeveria në Tiranë shpalli të gjithë rrjedhën e Vjosës brenda territorit shqiptar, nga burimi i saj deri në deltë, një park kombëtar, duke vendosur kështu një moment historik në ruajtjen e mjedisit dhe natyrës.
Mirë se vini, pra, në Deltën e Vjosës dhe Lagunën e Nartës. Atje, përveç pelikanëve dalmatë dhe bajzave, pulëbardhave me bisht të gjatë dhe pulëbardhave të detit, mund të vëzhgoni jo vetëm deri në 3,000 flamingo, por edhe të dëshmoni, në mënyrë shembullore, debatin rreth të ardhmes së turizmit shqiptar. Fshati i qetë i Zvërnecit shtrihet në skajin jugor të Lagunës së Nartës në një gadishull të gjatë e të ngushtë. Rruga e ngushtë paralele me bregdetin gjarpëron përmes një pylli të dendur me pisha. Makina dhe furgonë janë parkuar midis pemëve.
Në disa vende, lumi i egër Vjosa i ngjan një vendgrumbullimi mbeturinash.
Shitësit shesin dyshekë të fryrë, unaza noti dhe të gjitha llojet e pajisjeve për sporte plazhi dhe ujore. Vizitorët kryesisht vendas të verës në zonën e mbrojtur të peizazhit Vjosa-Nartë nuk janë veçanërisht të shqetësuar për mbeturinat e tyre – ashtu si shqiptarët në përgjithësi në vendin e tyre të bukur, por shpesh të mbushur me mbeturina. Edhe lumi i mbrojtur Vjosa, përgjatë brigjeve të të cilit operatorët turistikë vendas përpiqen të promovojnë turizmin e qëndrueshëm me ecje në natyrë, peshkim dhe rafting, i ngjan një vendgrumbullimi mbeturinash në disa pjesë.
Në një ishull të vogël në majë të gadishullit të Zvërnecit ndodhet një manastir ortodoks i shekullit të 14-të kushtuar Virgjëreshës Mari. Ai është i lidhur me kontinentin nga një shteg i lakuar prej druri. Nëse jeni me fat, mund të shihni flamingot duke ecur nëpër ujin e kripur deri në gju, duke shkëlqyer në mjegullën e nxehtësisë mbi lagunë, duke ulur vazhdimisht kokën në kërkim të karkalecave të kripur.
Këtu në gadishullin e Zvërnecit, si dhe në ishullin ngjitur të Sazanit, Affinity Partners, një kompani që thuhet se drejtohet nga dhëndri i Donald Trump, Jared Kushner, dhe që thuhet se ka qasje në deri në katër miliardë euro kapital investimi nga Katari dhe Arabia Saudite, planifikon të zhvillojë dy vendpushime luksoze. Në fund të majit, u ngritën barriera për ndërtimin e rrugëve hyrëse dhe kullimin e ligatinave. Punonjësit e një kompanie private sigurie i shtynë demonstruesit nga gardhi i ndërtimit. Pamjet e filmuara me celular të operacionit, në të cilin një demonstrues u zvarrit nëpër zhavorr nga një roje sigurie, u bënë virale dhe shkaktuan protestat e para në Tiranë.
Gardhi i ndërtimit është hequr që atëherë. Puna e planifikimit të rrugës dhe kullimit duket se ka ngecur. Një mosmarrëveshje mbi të drejtat e pronësisë mbi tokën në pronësi private është aktualisht duke u zhvilluar në gjykatat shqiptare. Ekziston gjithashtu një projekt turistik luksoz nga Affinity Partners për ishullin në det të hapur të Sazanit, një ish-bazë ushtarake aktualisht e pabanuar në pronësi të shtetit. Planet përfshijnë hotele me pesë yje, vila dhe komplekse apartamentesh, një marinë dhe zona pishinash.
Ndërtimi është hequr që atëherë. Për të hapur zonën e Zvërnecit dhe Sazanit për zhvillimin e turizmit, parlamenti, i dominuar nga socialistët e Ramës, ndryshoi – ose më saktë, dobësoi, siç thonë kritikët – ligjin për mbrojtjen e natyrës dhe peizazhit në fillim të vitit 2024. Projektet e investimeve me “rëndësi strategjike” tani mund të zbatohen edhe në zona të mbrojtura nëse përmbushen kritere të caktuara.
Ndryshim qeverie apo sistemi?
Duhet të krijohen të paktën një mijë vende pune të përhershme he duhet të respektohen rregulloret përkatëse të ruajtjes së natyrës. Projektet e Kushnerit supozohet të përmbushin këto kushte, por planet përfundimtare nuk janë ende të disponueshme. Më 17 qershor, në një votim mbi raportin e progresit të negociatave të pranimit me Tiranën, Parlamenti Evropian kërkoi me shumicë dërrmuese një moratorium mbi procedurat e reja të lejeve, si dhe mbi projektet e ndërtimit dhe zhvillimit në zonat e mbrojtura. Dispozitat e ligjit shqiptar për zonat e mbrojtura, i cili u ndryshua në fillim të vitit 2024, gjithashtu do të pezullohen derisa të vendoset përputhshmëria e tyre e plotë me standardet e ruajtjes së natyrës të BE-së.
Ndërkohë, vijat ndarëse midis lëvizjes së protestës dhe qeverisë janë forcuar. Demonstruesit përfshijnë shumë të rinj të Gjeneratës Z, të cilët nuk kanë njohur asgjë tjetër përveç sundimit të Ramës dhe socialistëve në jetën e tyre të vetëdijshme. “Shqipëria nuk është në shitje” është slogani kryesor i protestave. Protestuesit akuzojnë qeverinë për mungesë transparence dhe mospërputhje në rastin specifik të projekteve të Kushnerit, dhe në përgjithësi për korrupsion dhe favorizim.
Në fakt, disa nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Ramës janë vënë nën hetim nga Njësia e Hetimeve Speciale për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (SPAK) e Shqipërisë, përfshirë dy ish-zëvendëskryeministra dhe Erion Veliaj, kryebashkiak i Tiranës dhe i mbrojtur politik i Ramës, i cili ka qenë në paraburgim për një vit e gjysmë. Por lëvizja Flamingo nuk i jep shpresë as opozitës parlamentare, veçanërisht Partisë Demokratike konservatore nën drejtimin e ish-presidentit dhe kryeministrit, tani 81-vjeçar, Sali Berishës. Flamingo-t nuk duan ndryshim qeverie; ata duan ndryshim sistemi.
Rama i hedh poshtë ashpër kërkesat për të ndaluar projektet dhe për dorëheqjen e tij. Në intervista me median shqiptare dhe ndërkombëtare, ai u tha protestuesve se ata nuk mund të “zgjoheshin thjesht një ditë të bukur dhe të thoshin: ‘Dua që qeveria të japë dorëheqjen’. Nuk funksionon kështu. Do të duhet të prisni deri në zgjedhjet e ardhshme”. Lidhur me projektet në tokë private pranë Zvërnecit dhe në ishullin shtetëror të Sazanit, ai deklaroi se nuk kishte plane përfundimtare për asnjërën prej tyre. Refuzimi i një investimi potencial prej katër miliardë eurosh paraprakisht do të thoshte shpërdorimi i mundësisë për të zhvilluar një pjesë të Rivierës në “Perlën e Adriatikut”, tha Rama.
Rama e hodhi poshtë si absurde idenë se ai dhe kabineti i tij do të promovonin ose miratonin çdo investim ndërkombëtar në turizmin shqiptar që mund të rrezikonte negociatat e pranimit të Tiranës në BE ose të shkelte rregulloret e BE-së. Ai pretendoi se shumë protestues po manipuloheshin nga dezinformata, veçanërisht në mediat sociale, për t’u bërë pjesë e një fushate ndërkombëtare kundër Donald Trump, një fushatë që nuk kishte absolutisht asnjë lidhje me projektet e Kushner dhe partnerëve të tij në Rivierën Shqiptare. Së fundmi, Rama premtoi të dëgjonte ata që merrnin pjesë në protesta me motive të vërteta dhe vlerësoi protestat si një shenjë të pjekurisë demokratike të Shqipërisë. Mbetet për t’u parë nëse kryeministri, që nuk është më aq i ri, ka fuqinë e qëndrueshmërisë për të mbijetuar lëvizjen e re Flamingo.
Leave a Reply