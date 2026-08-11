Kurora e gjelbër e qytetit të Pukës është rrezikuar seriozisht mëngjesin e kësaj të marte në 11 gusht, pasi një vatër zjarri përfshiu një pjesë të zonës së pyllëzuar pranë qytetit.
Dyshimet paraprake janë se zjarri mund të jetë shkaktuar qëllimisht, ndërsa për ngjarjen ka nisur një hetim nga autoritetet, raporton gazetarja e Klan News Emi Kalaja.
Flakët u shfaqën në zonën e lagjes Laçaj, duke kërcënuar hapësirën e gjelbër, që për banorët e Pukës përbën një prej pasurive më të çmuara natyrore të qytetit. Për shkak të terrenit dhe bimësisë së dendur, përhapja e zjarrit mund të kishte sjellë pasoja më të mëdha, nëse nuk do të ndërhyhej në kohë.
Falë reagimit të shpejtë të shërbimit zjarrfikës të Pukës dhe ndihmës së banorëve të lagjes, vatra e zjarrit u vu nën kontroll, përpara se të merrte përmasa të mëdha. Ndërhyrja në kohë bëri të mundur shmangien e përhapjes së flakëve në sipërfaqe më të shumta të kurorës së gjelbër.
Zona përreth qytetit të Pukës karakterizohet nga sipërfaqe të konsiderueshme të mbuluara me pisha dhe bimësi të dendur. Për vite me radhë, kjo hapësirë është ruajtur edhe falë kujdesit dhe ndërgjegjësimit të banorëve, të cilët kanë reaguar në raste të ndryshme për të parandaluar përhapjen e zjarreve.
Sipas të dhënave paraprake, kjo është një nga rastet e para pas shumë vitesh që një zjarr kërcënon seriozisht hapësirën e gjelbër që rrethon qytetin e Pukës, duke ngritur shqetësime për sigurinë e kësaj zone natyrore.
Ndërkohë, Policia ka ngritur një grup hetimor për të zbardhur rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar nëse zjarri është shkaktuar qëllimisht.
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