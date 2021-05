Djemtë e Dimalit janë gati të shkruajnë historinë e futbollit të qytetit të tyre. FK Osumi hodhi një hap të rëndësishëm për të qenë pjesë e Kategorisë së dytë të futbollit shqiptar duke fituar 3-0 përballë ekipit të Murlanit të Vaut të Dejës.

Kryetarja e Bashkisë Juliana Memaj ka uruar djemtë për fitoren, të cilët nëse fitojnë dhe ndeshjen e Play off-it, do të ngjiten një kategori më lart. “Sot më shumë se kurrë duhet të jemi krenar për FK Osumi që hedhin një hap të rëndësishëm për të qenë pjesë e Kategorisë së dytë të futbollit shqiptar.

Djemtë fituan përballë ekipit të Murlanit të Vaut të Dejës. Në përballjen e sotme për kategorinë e tretë ekipi ynë fitoi me rezultatin e pastër 3-0 falë një lojë të bukur dhe një grupi të kompletuar për të gjitha rolet dhe me këtë fitore ekipi ynë arrin në Play off.

FK Osumi do të ndeshet me një ekip të kategorisë së dytë pas dy javesh dhe në rast fitoreje ngjitemi në kategorinë e dytë ku bëjnë pjesë ekipe të njohura në futbollin shqiptar. Urime për këtë hap të rëndësishëm dhe suksese në ndeshjen e radhës”, shkruan kryebashkiakja Memaj.

FK Osumi u themelua vetëm 3 vite më parë. Pas punës së bërë prej vitit 2016 nga stafi i bashkisë për ngritjen e ekipeve zinxhir, me iniciativë të kryebashkiakes Memaj, në 2018-n u bë realitet ëndrra e shumë të rinjve për krijimin e ekipit të futbollit FK Osumi. Ndërkohë Bashkia ka rehabilituar dhe terrenet sportive duke përmirësuar ndjeshëm kushtet e stërvitjes.

