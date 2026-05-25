Lily Philips, modelja e njohur e përmbajtjeve për të rritur, vetëm një vit më parë synoi dhe deklaroi se ka fjetur me të paktën 1 mijë e 113 burra në një ditë të vetme.
Por, ajo dhe partneri i saj janë rikthyer në vëmendje pas një interviste të bërë së bashku si çift. I pyetur nëse ai bëhet xheloz për aktivitetin profesional të modeles, ai u shpreh se nuk ndihet aspak i tillë dhe se e kupton punën e saj. Rëndësi për të ka që, në fund të ditës, ajo kthehet tek ai.
“Jo, nuk bëhem xheloz, sepse arrij të shoh sa profesionale është dhe sa punë bëhet. Kështu besoj se është një mënyrë e mirë për ta parë. E kështu, jo, nuk bëhem aspak xheloz. Në fund të ditës ajo vjen tek unë. Kjo është kryesorja”, tha ai.
Pavarësisht mungesës së xhelozisë, duket se çifti ka vendosur edhe disa kufizime. Philips u shpreh se një gjë që ajo nuk bën është të puthë kolegët e saj apo diçka e tillë, pasi këtë gjë intime e rezervon vetëm për partnerin e saj.
“Po, kemi. Unë nuk puth asnjë nga kolegët apo diçka e tillë. E shohim puthjen si diçka shumë intime. Nuk e di pse. Besoj se nga çdo gjë që bën seksualisht, puthja është më intime. Dhe dua që këtë ta ruaj për ne”, tha ajo.
“Sfida” që u bë virale dhe organizimi
Në korrik të vitit 2025, Philips njoftoi përmes Instagramit se kishte kryer marrëdhënie me 1 mijë e 113 burra brenda 12 orëve, duke pretenduar se kishte thyer një rekord jozyrtar botëror, i cili më parë ishte shpallur nga krijuesja e përmbajtjeve për të rritur, Bonnie Blue, me 1 mijë e 057 burra në një periudhë të ngjashme kohore.
Vetë Philips e përshkroi këtë sfidë si “të organizuar” dhe tha se ata që e ndjekin prej kohësh e kuptojnë se ishte një synim që ajo dëshironte shumë ta arrinte. Në videon e publikimit ajo shprehej se ishte “shumë e lumtur” me rezultatin.
Philips kishte përgatitur aktivitetin me numra të ngjitura për pjesëmarrësit, në mënyrë që të kuptonte se kishte arritur numrin e dëshiruar. Madje, procesi u përshkrua prej saj si një “linjë fabrike”, ku secili trajtohej shpejt, në mënyrë që të përfundonin sa më shumë persona brenda një kohe të shkurtër.
Megjithatë, një burrë që mori pjesë në aktivitet deklaroi se gjithçka ishte një “fiasko e plotë” dhe shprehu zhgënjim për kohëzgjatjen dhe organizimin, duke thënë se, pavarësisht pritshmërive të tij për të marrë pjesë, në fund pati vetëm dy minuta eksperiencë.
Philips ka tërhequr për herë të parë vëmendjen kur mori pjesë në një dokumentar në YouTube me titull “I Slept With 100 Men in One Day”, ku rrëfente një sfidë të mëparshme për të kryer marrëdhënie me 100 burra brenda një dite.
Në këtë kontekst, ajo ndau përvojën e saj duke thënë se ishte e vështirë dhe intensive, duke e krahasuar eksperiencën me një “punë robotike” dhe duke deklaruar se nuk do ta rekomandonte lehtësisht një gjë të tillë.
