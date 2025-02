Analisti Skënder Minxhozi u shpreh në emisionin “Real Story” se fjalimi i kryeministrit Edi Rama përpara punonjësve të bashkisë së Tiranës ishte një event i sikletshëm.

Kjo pasi sipas tij, edhe Rama vetë u ndje goxha në siklet dhe u mundua të zgjidhte fjalët.

Sipas Minxhozit, Tirana është lokomotiva ndryshimeve në Shqipëri dhe tregon një përgjegjësi të madhe.

“Ishte një event goxha i sikletshëm. Sepse një gjë është të thuash drejtësia e re, SPAK, askush nuk do ta shkrijë, bufi i kënetës, ne jemi garant etj. Edhe një gjë tjetër është të reklamosh një të drejtë proceduriale ashtu siç ajo është paraqitur, që kur Erion Veliaj, është arrestuar. Për mendimin tim është e drejtë, ajo e mosmbylljes së arrest me burg të kryetarit të bashkisë, ende pa u shpallur i pandehur dhe pa u zhvilluar procesi gjyqësor që do e nxjerr ose jo fajtor. Në këtë sens, nëse e vendos këtë ngjarje në shtratin e një fushate elektorale që praktikisht ka filluar dhe në një ambient thellësisht si Tirana, që e dimë që është lokomotiva ndryshimeve në Shqipëri. Pra, sikleti i Ramës është gjithmonë dhe më i madh.

Ne bëmë një llogari dhe janë rreth 6 mijë vetë dhe në qoftë se janë 4 anëtarë familje, janë shumë vota dhe për 2 mandate. Rama u pa në siklet dhe duke përcjellur fjalët dhe për statusin e Veliajt dhe për SPAK, edhe për zgjedhjet, edhe për investimet”, tha analisti