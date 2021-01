Menjëherë pas betimit si president i 46-të i SHBA-së, Joe Biden ka mbajtur fjalimin e tij përurues.

“Kjo është dita e Amerikës. Kjo është një ditë e demokracisë, një ditë historie dhe shprese,” tha Biden në fillim.

“Sot ne nuk po festojmë triumfin e kandidatëve, por të demokracisë. Vullneti i njerëzve është respektuar. Ne kemi mësuar përsëri se demokracia është e çmuar, por edhe e brishtë. Në këtë moment, të dashur miq, demokracia ka fituar”, tha Biden.

“Faleminderit paraardhësve të mi nga të dy palët, nga thellësia e zemrës sime. Natën e kaluar unë fola me presidentin Carter, i cili nuk mund të ishte këtu sot, por ne i bëjmë nderim atij këtu. Kombi, ne jemi njerëz të mirë. Ne kemi bërë kaq shumë përparim gjatë shekujve, por ka ende shumë para nesh. Duhet të rimëkëmbet, duhet të bëhemi mirë, kemi shumë detyra para nesh, “tha ai.

“Miliona punë janë humbur, qindra mijëra kompani janë mbyllur. Ëndrra e drejtësisë për të gjithë nuk do të vonohet. Ngritja e ekstremizmit politik dhe terrorizmit të brendshëm është diçka me të cilën duhet të përballemi dhe duhet ta mposhtim,” tha ai.

“Ajo që na duhet është ajo që është më e vështirë për t’u arritur në një demokraci – uniteti. Uniteti. Sot, gjithë shpirti im është në këtë, në bashkimin e kombit tonë dhe popullit tonë. Unë ftoj të gjithë amerikanët të bashkohen me mua në këtë,” shtoi ai.

“Përmes unitetit, ne mund të arrijmë gjëra të mëdha dhe të rëndësishme – të krijojmë vende pune, të mësojmë fëmijët tanë në shkolla, të mundim virusin, të arrijmë drejtësi racore dhe ta bëjmë edhe një herë Amerikën forcën kryesore të së mirës në botë. Unë e di që forcat që na ndajnë janë të thella dhe reale, por ato nuk janë të reja. Historia jonë është një luftë e vazhdueshme midis idealit amerikan – që ne të gjithë jemi krijuar të barabartë – dhe realitetit mizor, racizmit dhe ekstremizmit,” tha ai.

“Në secilin nga këto momente, mjaft prej nesh janë mbledhur për të ecur përpara. Historia, besimi dhe arsyeja po ecin përpara. Ne nuk duhet ta shohim veten si armiq, por si fqinjë. Duhet të ndalojmë konfliktet dhe të ulim temperaturën. Pa unitet nuk ka paqe, ka vetëm kaos. Nëse bashkohemi, do të kemi sukses,” tha ai.

“Sot, le të fillojmë së bashku përsëri. Le të fillojmë të dëgjojmë dhe respektojmë njëri-tjetrin. Ne duhet të hedhim poshtë një kulturë në të cilën manipulohen ose madje trillohen fakte,” tha ai.

“Amerikanët e mi të dashur, unë besoj se Amerika është shumë më e mirë se kjo. Kur bashkimi ynë varet në buzë, ne qëndrojmë këtu. Ne jemi këtu ku doktor King foli për ëndrrën e tij. Sot ne shënojmë gruan e parë në pozicionin e nënkryetarit, mos më thuaj të gjërat nuk ndryshojnë ”, tha ai.

“Dhuna nuk do të ndodhë më këtu. As sot e as më kurrë,” tha ai.

“Për të gjithë ata që nuk më mbështetën – ju lutem më dëgjoni. Nëse akoma nuk pajtohemi – ashtu qoftë. Kjo është Amerika. E drejta për të mos u pajtuar është një nga forcat më të mëdha të këtij vendi. Unë ju premtoj këtë – unë do të jem president dhe do të luftoj në mënyrë të barabartë për ata që më mbështetën, si për ata që nuk më mbështetën,” tha ai.

“Muajt e kaluar na kanë dhënë një mësim të dhimbshëm – ka të vërteta dhe gënjeshtra. Gënjeshtrat u thuhet të fitojnë pushtet dhe fitim. Por udhëheqësit janë betuar në Kushtetutë, për të mbrojtur të vërtetën dhe për të mposhtur gënjeshtrën,” tha ai.