Nga Fatos Çoçoli
Më 14 korrik 2026, gjatë Konferencës së 9-të Ndërqeveritare Shqipëri–Bashkimi Evropian në Bruksel, vendi ynë shënoi një moment të rëndësishëm në rrugën drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian.
Mbylli zyrtarisht tre kapitujt e parë të negociatave: Kapitullin 25 (Shkenca dhe Kërkimi), Kapitullin 26 (Arsimi dhe Kultura) dhe Kapitullin 30 (Marrëdhëniet me Jashtë). Ky zhvillim përfaqëson një arritje në procesin negociues dhe një sinjal pozitiv për ritmin e reformave dhe përparimin e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian.
Procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian është i gjatë dhe kërkon përmbushjen e standardeve të përcaktuara nga legjislacioni dhe politikat e BE-së. Mbyllja e një kapitulli do të thotë se, në vlerësimin e përbashkët të palëve në atë fazë të negociatave, Shqipëria ka përmbushur kushtet e nevojshme për atë fushë, ndërsa zbatimi i angazhimeve vazhdon të monitorohet deri në anëtarësim.
Pse ka rëndësi mbyllja e tre kapitujve të parë?
Ky është një moment me peshë për disa arsye.
Së pari, ai demonstron se procesi i negociatave po prodhon rezultate konkrete. Pas viteve të reformave dhe të përafrimit të legjislacionit me standardet evropiane, Shqipëria po kalon nga faza e hapjes së kapitujve në fazën e mbylljes së tyre.
Së dyti, ky zhvillim rrit besueshmërinë e vendit përballë institucioneve evropiane, investitorëve dhe partnerëve ndërkombëtarë, duke treguar se reformat po ecin përpara.
Së treti, mbyllja e kapitujve krijon një precedent pozitiv për avancimin e negociatave edhe në fusha të tjera më komplekse.
Çfarë përfaqëson seicili kapitull i mbyllur?
Mbyllja e Kapitullit Nr. 25 – Shkenca dhe Kërkimi. Ky kapitull lidhet me pjesëmarrjen në programet evropiane të kërkimit shkencor, inovacionit dhe zhvillimit teknologjik.
Mbyllja e tij krijon mundësi për zgjerimin e bashkëpunimit ndërmjet universiteteve shqiptare dhe institucioneve evropiane, për pjesëmarrje më të gjerë në programet kërkimore të Bashkimit Evropian, për nxitjen e inovacionit dhe transferimit të teknologjisë, si dhe për rritjen e kapaciteteve kërkimore në universitetet dhe institutet shqiptare.
Në një ekonomi gjithnjë e më të bazuar te dija, investimi në kërkim shkencor është një faktor kyç për konkurrueshmërinë.
Mbyllja e Kapitullit Nr. 26 – Arsimi dhe Kultura. Arsimi dhe kultura janë ndër shtyllat kryesore të identitetit dhe zhvillimit evropian.
Përfitimet e këtij kapitulli përfshijnë zgjerimin e programeve të lëvizshmërisë akademike, bashkëpunim më të madh ndërmjet universiteteve shqiptare dhe atyre të BE-së, promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare në Evropë, zhvillimin e arsimit profesional sipas standardeve evropiane dhe më shumë mundësi për të rinjtë tanë në programet arsimore dhe kulturore të BE-së.
Një sistem arsimor më cilësor ndikon drejtpërdrejt në rritjen e produktivitetit dhe konkurrueshmërisë së ekonomisë.
Mbyllja e Kapitullit 30 – Marrëdhëniet me Jashtë. Ky kapitull lidhet me harmonizimin e politikës tregtare dhe marrëdhënieve ekonomike të jashtme me politikat e Bashkimit Evropian.
Mbyllja e tij tregon se Shqipëria ka avancuar në përafrimin e politikave të saj me kuadrin evropian në këtë fushë. Kjo forcon besueshmërinë e vendit si partner ndërkombëtar dhe krijon një mjedis më të parashikueshëm për operatorët ekonomikë.
Ndikimi i tre kapitujve të mbyllur në ekonomi
Përtej dimensionit politik, mbyllja e këtyre kapitujve ka edhe rëndësi ekonomike. Investitorët e huaj e ndjekin nga afër ecurinë e negociatave me Bashkimin Evropian. Çdo hap përpara në procesin e integrimit përmirëson perceptimin për stabilitetin institucional dhe ul perceptimin e rrezikut.
Kjo mund të ndikojë pozitivisht në rritjen e Investimeve të Huaja Direkte tek ne, në zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik me vendet e BE-së, në akses më të madh në programe dhe fonde evropiane, në përmirësimin e klimës së biznesit dhe në nxitjen e inovacionit dhe zhvillimit teknologjik.
Një mesazh zemërdhënës për të rinjtë tanë
Dy nga tre kapitujt e mbyllur lidhen drejtpërdrejt me arsimin, shkencën dhe kulturën.
Kjo është një mundësi për brezin e ri shqiptar, që të përfitojë më shumë nga programet evropiane të studimit, nga projektet kërkimore ndërkombëtare, nga shkëmbimet akademike, nga financimet për inovacion dhe nga bashkëpunimet ndëruniversitare.
Në afatgjatë, kjo mund të kontribuojë në zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe në rritjen e aftësive profesionale tek ne.
Mbyllja e tre kapitujve dërgon një mesazh pozitiv edhe për partnerët ekonomikë të Shqipërisë. Ajo tregon se vendi po ecën drejt standardeve evropiane, po forcon institucionet dhe po përmirëson kuadrin ligjor. Këta janë elementë që ndikojnë në vendimet e investitorëve afatgjatë dhe në zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik.
Rruga drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian mbetet sfiduese, por mbyllja e tre kapitujve të parë tregon se çdo hap i suksesshëm e afron Shqipërinë më pranë objektivit strategjik të anëtarësimit të plotë në familjen evropiane.
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