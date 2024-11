Teksa ka komentuar mundësinë që Trump t’i heqë “Non Gratën” Sali Berishës, analisti politik Plator Nesturi, u shpreh se është e vështirë që të zhbëhen vendimet e Departamentit amerikan të Shtetit.

Sipas tij, gjëra të tilla tregojnë dhe mungesë të respektit ndaj shtetit.

“Ne merremi me zgjedhjet në Amerikë si të ftuarit pas dasmës. Ne interpretojmë se çdo të thotë për politikanët tanë. Kjo nuk ka ndonjë rëndësi për administratën amerikane. Nëse ka një aset Shqipëria është se kemi një popullsi shumë mbështetëse të Amerikës. Ata nuk vlerësojnë fatin e politikanëve të veçantë, aq më shumë me ata që kanë nja 30 vite. Kur flasim për një popullsi pro amerikan që përputhet edhe me doktrinën e luftës kundër korrupsionit dhe çështjet e demokracisë, këto janë në përputhje të plotë me mbështetjen ndaj SPAK. Është non sens se do të ketë programe të veçantë për një vend të vogël si ne, aq më shumë për persona të veçantë. Berisha thotë se ka shpresa për ndryshimin e fatit të tij. Nuk flet fare për administratën Biden. Ai u mor me Sorosin. Berisha e di mirë se çështja e tij nuk është e lehtë për tu ndryshuar. Administrata amerikane është serioze. Nuk ka ndryshime të thella sepse humb besueshmëria e shtetit”, tha Nesturi në “RTSH”.