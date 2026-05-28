Analisti Albatros Rexhaj e konsideron fitoren e zgjedhjeve nga Sali Berisha në vitin 2005, një aksident politik, për të cilën Shqipëria vuan ende sot.
Në emisionin “Real Story” në ABC News, Rexhaj u shpreh se Berishës iu dorëzua pushteti në 2005.
Ndërsa ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhaj deklaroi se PD nuk i fitoi zgjedhjet, por i humbi PS për shkak të përçarjes.
Gonxhja shtoi se fatin e Shqipërisë e vendosën partitë e vogla.
Albatros Rexhaj: Shqipëria sot akoma e paguan faturën e atij aksidenti politik. PS mendoj se ka nxjerrë mësim nga ajo gjë. Unë kam qenë në Durrës në 2005, e di zhgënjimin e njerëzve. Unë mendoj se, kjo mund të jetë spekulative, por Saliut i është dorëzuar pushteti në 2005. Këtu është leksioni që ka marrë PS. Ajo nuk duhet të kalojë në pikën që ka ndodhur në 2005. Unë mendoj se shqiptarët kanë reflektuar që në 2009. Kjo mungesë reflektimi, sot prodhon fatura. Sot Shqipëria po zhvillohet.
Blendi Gonxhe: Kjo moskokëçarje e tij ndaj çdo standardi, është streha e asaj që ai jeton, jo si njeri, por si kauzë politike. Në 2005 nuk ka fituar PD, ka humbur PS. Rezultatin e zgjedhjeve e kemi parashikuar. E kemi paralajmëruar. Çarja, krisja, një lloj indiference ndaj interesave të brendshme të partisë, bëri që të kemi atë rezultat. Nuk do fitonte PD asnjëherë, PS e nënvlerësoi Sali Berishën dhe rikthimin e tij. Ishte gabim i madh politik. Partitë e vogla u bënë faktor i rëndësishëm dhe vendosën fatin e Shqipërisë me ato dy mandate. Partia e dytë e vendit erdhi në pushtet sepse pranoi të shkatërronte administratën. Nuk ka fituar PD.
/abcnews.al
Leave a Reply