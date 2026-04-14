Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, e cilësoi pjesëmarrjen e shqiptarëve në politikën e nivelit të lartë në SHBA si një arritje historike për kombin.
Gjatë fjalës së tij në Samitin e IV të Diasporës, ai vuri theksin te nevoja për krijimin e rrjeteve të organizuara të të zgjedhurve shqiptarë në botë për të rritur sinkronizimin me atdheun.
Balla gjithashtu përshëndeti faktin që diaspora tashmë është bërë pjesë e proceseve zgjedhore, duke e konsideruar këtë si një fitore të madhe për demokracinë shqiptare pas më shumë se tre dekadash.
“Në këto zgjedhje të radhës amerikane, vetëm në shtetin e Michigan konkurrojnë për kongresin amerikan 3 shqiptarë në primaret e partive të tyre. Kjo është një arritje e madhe e jon duke shpresuar që do të kemi një kongresmen dhe pse më vonë dhe një senator.
Nga ky samit i 4, një prej gjërave që duhet ta mendojmë për samitin e 5-të, të krijojmë dhe rrjetet tona të të zgjedhurve, por dhe të anëtarëve të grupeve të këshilltarëve. Janë dy organizime që do të na bënin më mirë për të qenë më të sinkronizuar me njëri-tjetrin.
Mesazhi i këtyre samiteve është për tu bërë bashkë. Zgjedhjet e fundit ishin një fitore e madhe e demokracisë sonë që ishte e cunguar për 35 vite më radhë për sa kohë ata që janë motori i ekonomisë sonë, diaspora, nuk merrnin dot pjesë në zgjedhjeve”, tha Taulant Balla.
