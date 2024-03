Ajo është 23 vjeçe dhe prej disa kohësh jeton në Shqipëri. Puna e saj është eskortë, dhe në këtë mënyrë fiton, në rastin më të keq 4 ose 5 mijë euro, dhe në rastin më të mirë, fiton 8-9 mijë euro. Rrëfimi ekskluziv është për Megi Pojanin, në “MeKast” në Top Channel, ku rrëfen sesi e nisi këtë punë dhe pse ka zgjedhur ta bëjë.

Një pjesë nga intervista:

–Erdhe një orë me vonesë, ku ishe? -: Në punë – Sa u pagove?

– 100 dhe paratë e taksisë.

– Sa vjeçe je?

– 23

– Më trego pak për fëmijërinë tënde

– Kam pasur një fëmijëri shumë të mirë, kam prindër të shkëlqyer, por nuk e dinë se çfarë pune bëj, mendojnë se punoj në një klub nate

– Sa fiton në muaj

– Kur nuk është muaj i mbarë 4 ose 5 mijë euro, në muaj të mbarë 8-9 mijë euro. Ose kur të bie jackpot siç fitova 30 mijë. Një klient me mori për 1 muaj. Familjes i dërgoj 400-500 euro

– Paguan qira?

– Po, 500 euro. Te shtëpia ku jetoj nuk marr klientë.

– Si e nise?

– Punoja në një klub nate dhe aty njoha disa burra të pashëm, më pyetën sesa doja dhe kështu nisi. Në fillim shkoja me njerëz që i pëlqeja, pastaj paratë ishin bonus. Klienti i parë më dha 500 dollarë. Më duheshin para, dhe seksi ishte i mirë. Isha 18 vjeçe kur nisa të bëj seks për para

– I bën të gjitha?

– Jo nuk i bëj të gjitha, bëj lojë me role, nuk bëj s*ks anal. Dikush me ofroi 5 mijë dollar që të ishte i pari për këtë por nuk pranova. Sepse nuk janë të gjithë klientët të kujdesshëm, dhe nuk dua të përfundoj në spital dhe të qepem.

– Bën dush të artë?

– Mund ta jap, por nuk e bëj asnjëherë… isha në punë dhe isha për dy orë. Pastaj u ngrita dhe doja të shkoja në banjë, dhe ai më kërkoi ta bëja sipër tij, dhe kur e bëra më pagoi 100 më shumë.

– I puth klientët?

– Po nuk e kam problem. Disa nuk puthin. Por jam e kujdesshme, sidomos në oralin pa prezervativ

– Bën kontrolle shëndetësore?

– Po çdo 6 muaj. Nuk kam asnjë shqetësim shëndetësor por vetëm psikologjike.

