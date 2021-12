Kënga ‘Sekret’ e Ronela Hajatit u shpall fituesja e Festivalit të Këngës në RTSH. Ajo do të përfaqësojë Shqipërinë në “Eurosong” 2022.

Ronela ka bërë reagimin e parë në rrjetet sociale pas spektaklit ku është shprehur e lumtur dhe “pa fjalë” nga kjo fitore.

Në postimin e saj në profilin në Instagram, premton se kënga e saj do të vijë e ndryshuar dhe me një video e performancë që do të mbahet mend.

Ronela Hajati do të përfaqësojë vendin tonë në Eurovision Song që do zhvillohet në Torino, Itali në 2022.

“Shihemi në Torino! @eurovision Faleminderit te gjithe atyre qe me kane mbeshtetur gjithe keto vite ! Ju dua me shpirt 🥺❤️ @rtshqiptar. Ju premtoj që do të bëj një riimprovizim, një video dhe një performancë që do të mbahet mend! Nuk kam fjale ….”, shkruan Hajati.

/a.r