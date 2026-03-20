Kryeministri Edi Rama ka uruar sot të gjithë besimtarët myslimanë për festën e “Fitër Bajramit”. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, kryeministri iu drejtuar besimtarëve me dëshirën për pranimin e sakrificës dhe lutjeve të tyre gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.
“MIRËMËNGJES. GËZUAR FITËR BAJRAMIN”, shkruan Rama.
Festa e Fitër Bajramit vjen pas përfshirjes së besimtarëve në muajin e devotshmërisë dhe solidaritetit, duke kulmuar me lutjet e përbashkëta dhe vizitat festive që simbolizojnë vëllazërinë dhe harmoninë mes njerëzve.
