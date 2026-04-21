Shqipëria dhe Italia hedhin një hap të ri në forcimin e bashkëpunimit në shëndetin publik, përmes nënshkrimit të Memorandumit të Bashkëpunimit ndërmjet Institutit të Shëndetit Publik dhe Instituto Superiore di Sanità, duke formalizuar një partneritet të qëndrueshëm që synon avancimin e ekspertizës, forcimin e kapaciteteve dhe harmonizimin me standardet më të mira bashkëkohore.
Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evis Sala në fjalën e saj evidentoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi në fusha kyçe të shëndetit publik.
“Në një botë ku kërcënimet ndaj shëndetit nuk njohin kufij, ne kemi zgjedhur të mos jemi thjesht reagues, por kontribues aktivë në zgjidhje. Për këtë arsye po forcojmë qasjen One Health, duke e parë shëndetin si një ekosistem të ndërlidhur midis njeriut, mjedisit dhe kafshëve”, tha ajo.
Së shpejti, do të nisë puna në Korpusin e ri të Laboratorëve, në të cilin do të përfshihen të gjithë laboratorët e sëmundjeve infektive dhe jo infektive dhe ku për herë të parë do të ketë dy laboratorë të nivelit të tretë të biosigurisë. Gjithashtu, ai do të shërbejë për kërkime shkencore dhe për përgjigje më të shpejtë dhe më gjithëpërfshirëse ndaj emergjencave. Korpusi po pajiset me teknologjinë më të fundit dhe të gjithë laboratorët do t’i përmbahen standardeve europiane të shëndetit publik.
Ambasadori Italian në Tiranë, Marco Albeti vlerësoi zgjerimin e vazhdueshëm të partneritetit strategjik ndërmjet dy vendeve në sektorin e shëndetësisë, ndërsa theksoi se memorandimi i firmosur sot, është pjesë e marrëveshjes kuadër ndërmjet dy qeverive.
Ndërsa, presidenti i Instituto di Sanita në Itali, Rocco Bellantone tha se ky memorandum ka vlerë specifike vazhdimësie pasi integron dhe zhvillon bashkëpunimin e nisur ndër vite midis institucioneve tona, duke i dhënë atij një strukturë të rinovuar dhe një program pune të orientuar drejt së ardhmes dhe me shtrirje të gjerë.
Memorandumi i Bashkëpunimit ndërmjet ISHP dhe ISS, përveç se do të forcojë bashkëpunimin institucional në fushën e shëndetit publik, gjithashtu do të mundësojë zhvillimin profesional të teknikëve përmes shkëmbimit të praktikave, mundësinë e trajnimit për stafet dhe rritjen e kapaciteteve nëpërmjet programeve të përbashkëta dhe eksperiencës së ndërsjelltë.
