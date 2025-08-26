Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (AAPSK) dhe UNICEF Shqipëri kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për transformimin e pasurive të konfiskuara nga krimi i organizuar në qendra sociale për fëmijët, të rinjtë dhe komunitetin.
Marrëveshja parashikon që AAPSK të vërë në dispozicion pasuritë e konfiskuara, ndërsa UNICEF do të ofrojë ekspertizën ndërkombëtare dhe mbështetjen teknike për t’i shndërruar ato në modele funksionale që promovojnë të drejtat e fëmijëve dhe zhvillimin social.
“Sot hedhim një hap të madh përpara në kthimin e pasurive të konfiskuara në vlerë të prekshme për fëmijët, të rinjtë dhe gjithë shoqërinë. Nëpërmjet këtij partneriteti me UNICEF Shqipëri, ne jo vetëm që i japim një destinacion të ri këtyre pasurive, por ndërtojmë hapësira ku fëmijët dhe të rinjtë ndihen të mbrojtur, të përfshirë dhe të fuqizuar”, theksoi KRYEADMINISTRATORJA e AAPSK, Risena Xhaja.
Edhe Përfaqësuesi i UNICEF Shqipëri, Murat Sahin, nënvizoi rëndësinë e kësaj marrëveshjeje.
“Transformimi i pasurive të konfiskuara në hapësira për fëmijët dhe komunitetin është një nga mënyrat më të forta për të kthyer drejtësinë sociale në realitet. UNICEF është i angazhuar të bashkëpunojë me AAPSK në këtë nismë, duke sjellë ekspertizën dhe përvojën ndërkombëtare për të krijuar mjedise që u japin fëmijëve mundësi të reja për të mësuar, për t’u zhvilluar dhe për t’u përfshirë në jetën shoqërore”, tha ai.
Ky bashkëpunim do të hapë rrugën për krijimin e qendrave komunitare, programe për fëmijë dhe të rinj, si dhe modele të qëndrueshme të ripërdorimit social, duke i kthyer pasuritë e përfituara nga krimi në aset për shoqërinë shqiptare.
Leave a Reply