Sali Berisha nuk ka arritur që të mbledh dot firmat e 1/4 se delegatëve të Partisë Demokratike. Në këtë përfundim del ish-deputeti i PD-së dhe ish kryetari i PD-së për Tropojën Azgan Haklaj, i cili tha në emisionin Repolitix në Report Tv, se ai mund të ketë mbledhur vetëm firma anëtarësh, por jo të deleguarve. Haklaj tha se mbledhja e firmave nga ana e Berishës nuk është legale, pasi nëse do të ishte legale do të dilnin kryetarët e degëve në rrethe dhe t’i raportonin. Më tej Haklaj tha se kuvendi se shkarkon dot Bashën, pasi është votuar me votën 1 anëtare një votë.

‘Ata nuk i kanë mbledhur 1/4 e delegatëve të PD-së. Ato kanë mbledhur firma anëtarësh të PD-së. Ata i futën në kasafortë me shpresën se gjatë kësaj periudhë të mblidhet edhe ndonjë firmë tjetër. Sipas meje është për të fshehur ngjarjet. Sot tha rithemelimin e PD-së, por PD është e themeluar, ka miratuar statusin ku Berisha e ka mbaruar. Berisha ka shkelur nenin 47 se sekretari i përgjithshëm i PD-së merret me organizimin e PD-,së dhe është Gaz Bardhi. Nëse mblidhen 1/4 e delegatëve të PD-së që kanë të drejtë ta thërrasin, i dorëzojnë tekst sekretari i Përgjithshëm. Pastaj kryetari i thërret Kuvendin sipas kërkesës së anëtarëve, firmat duhet të shkonin tek zyra e Gazment Bardhi. S’ka pasur mbledhje legale të firmave. Nëse ka pasur legale duhet të dilnin kryetarët e degëve të rretheve dhe t’i raportonin. Sepse ka një ndryshim shumë të madh nuk mund të dalësh në rrugë të mbledhësh firma, por të jenë të noterizuara. Ka zgjedhur kryetarin e Këshillit Kombëtar për të thënë se i çuam në këshillin Kombëtar, por i ka çuar në zyrën. Asgjë nuk thuhet për statutin. Ti duhet ta çosh në Këshillin Kombëtar i cili duhet ta votojë. Kugendi Kombëtar nuk e shkarkon dot, pasi është zgjedhur një anëtarë një votë. Berisha tha do ta shkarkojmë. Nuk voton Kuvendi për shkarkimin e Bashës. Shkarkohet vetëm nga anëtarësia pasi është votuar një anëtarë një votë. Ky Kuvend është blof. E shkarkoi Bashën publikisht.’- tha Haklaj.

g.kosovari