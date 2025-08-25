Fermerët kanë afat deri më 30 shtator për të aplikuar në Skemën Kombëtare të Investimeve 2025 dhe për të përfituar mbështetje finaciare për ndërtimin e serrave të reja diellore.
Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Anila Denaj, sqaroi përmes një postimi në rrjetet sociale se mbështetja do të jepet për ndërtimin e serrave të reja diellore nga 0.2 ha deri në 2 ha, për kultivimin e perimeve, luleshtrydheve dhe rrushit të tavolinës, duke përfshirë edhe sistemet e ujitjes.
Sipas kësaj pakete, mbështetja financiare do të jetë deri në 15 milionë lekë/ha për serrat e prodhimit të perimeve.
Ndërsa serrat e prodhimit të rrushit për tavolinë do të mbështeten financiarisht deri në 8 milionë lekë/ha dhe serrat e prodhimit të luleshtrydheve deri në 4 milionë lekë/ha.
Përmes përfitimit të 50% grant nga skema dhe kombinimit me Kredinë e Butë me interes vetëm 2% dhe garanci sovrane prej 70% të kolateralit, fermerët kanë mundësi të sigurojnë financim të plotë për të gjithë investimin.
Aplikimet për skemën Kombëtare të Investimeve 2025 janë hapur më 30 korrik. Për të përfituar prej tij mund të aplikojnë fermerë individualë, subjekte me status fizik ose juridik si dhe shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor. Ata mund të aplikojnë për më shumë se një masë mbështetëse financiare.
