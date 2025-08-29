Sipas raportimeve të Financial Times, presidenti amerikan Donald Trump është përfolur se ka propozuar vendosjen e forcave paqeruajtëse kineze në Ukrainë, një ide që thuhet se lidhet me një sugjerim të mëhershëm nga presidenti rus Vladimir Putin.
Megjithatë, një burim nga kampi i Trump e ka mohuar kategorikisht këtë pretendim, duke deklaruar se nuk ka pasur asnjë diskutim për forca paqeruajtëse kineze.
Propozimi i raportuar ka shkaktuar shqetësim në Kiev dhe në disa kryeqytete evropiane, duke pasur parasysh mbështetjen që Pekini i ka dhënë hapur Moskës gjatë luftës në Ukrainë.
Ndërkohë, Ukraina dhe aleatët e saj perëndimorë po shqyrtojnë mundësinë e krijimit të një force ndërkombëtare neutrale për të garantuar sigurinë në rajon. Turqia ka shprehur gatishmërinë për të marrë pjesë në këtë nismë si pjesë e përpjekjeve për ruajtjen e paqes.
