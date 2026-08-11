Kohëzgjatja maksimale e pritjes në aeroportet kryesore evropiane është dyfishuar këtë verë krahasuar me vitin e kaluar, si rezultat i zbatimit problematik të sistemit të ri elektronik të kontrollit kufitar të Bashkimit Evropian.
Sipas të dhënave nga kompania e analizave të udhëtimeve Qsensor, të paraqitura nga Financial Times në Frankfurt, koha maksimale e pritjes arriti në 120 minuta në korrik , mes rritjes së trafikut të udhëtimeve verore, nga 60 minutat që ishte një vit më parë.
Në Mynih, pritjet më të gjata u rritën nga 31 në 60 minuta, ndërsa në aeroportin e Amsterdamit koha maksimale e pritjes u rrit nga 80 në 120 minuta.
Industria e udhëtimeve kishte paralajmëruar vazhdimisht se sistemi i ri do të shkaktonte vonesa të gjata, duke theksuar se dizajni i tij nuk e kishte marrë mjaftueshëm parasysh rrezikun e krijimit të bllokimeve, pasi aeroportet kanë vështirësi të përpunojnë kontrollet e pasagjerëve mjaftueshëm shpejt.
Sistemi i ri i hyrjes dhe daljes në BE
Bashkimi Evropian prezantoi Sistemin e Hyrjes/Daljes (EES) në prill, një sistem i ri elektronik hyrjeje dhe daljeje që kërkon që udhëtarët nga Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera jo-anëtare të BE-së të regjistrojnë gjurmët e gishtërinjve, fotot dhe të dhënat personale që në mbërritjen e tyre të parë.
Drejtori ekzekutiv i Ryanair, Michael O’Leary, ka argumentuar se sistemi është “i projektuar keq” dhe se procesi duhet të bëhet në internet .
“Vetëm evropianët mund të shpiknin gjëra të tilla të pakuptimta”, u tha ai investitorëve muajin e kaluar, duke shtuar se linja ajrore kishte parë radhë të konsiderueshme në rreth 15 aeroporte.
Sistemi është projektuar për të forcuar sigurinë e kufijve të jashtëm të BE-së duke regjistruar se kush hyn dhe del nga Bashkimi. Qëllimi i tij është, ndër të tjera, të zbulojë ata që qëndrojnë më gjatë se sa i kanë skaduar vizat dhe të ndihmojë në identifikimin e personave të kërkuar për krime.
Megjithatë, zbatimi i tij është penguar nga vonesa, probleme teknike dhe keqfunksionime në pajisjet e nevojshme.
“Vonesa në nisje dhe probleme në funksionim”
Një zëdhënës i Aeroportit të Frankfurtit tha se kontrollet e reja kufitare kishin shkaktuar “vonesë në nisje dhe ndërprerje të mëtejshme” në aeroport.
Të dhënat e ofruara për Financial Times nga Qsensor ofrojnë një pamje të kohërave të radhës në pika specifike gjatë gjithë ditës. Ato bazohen si në të dhënat e vetëraportuara nga pasagjerët ashtu edhe në informacionin e disponueshëm publikisht.
“Ndërsa kohët e pritjes vazhdojnë të rriten, po shohim shqetësim në rritje nga udhëtarët britanikë dhe ata të Amerikës së Veriut se sa gjatë do të duhet të presin në radhë”, tha Oliver Maxfield, themeluesi i Qsensor.
Të dhënat tregojnë rritje të qarta të kohës së pritjes gjatë orëve të pikut në të tre aeroportet, të cilat janë ndër qendrat më të mëdha ajrore të Evropës.
Në Mynih, rritja e kohës së pritjes ishte e dukshme vetëm për pasagjerët që duhej të kalonin nëpër kontrollin manual. Ky është një tregues se regjistrimet EES kontribuan në vonesa, pasi radhët e automatizuara janë të rezervuara për pasagjerët e BE-së, të cilët nuk kanë nevojë të regjistrohen në sistemin e ri.
Aeroportet çaktivizojnë përkohësisht disa kontrolle
Shumë aeroporte kanë çaktivizuar përkohësisht disa procedura të EES, siç është mosmbledhja e gjurmëve të gishtërinjve gjatë orëve të pikut, me qëllim uljen e presionit dhe radhëve.
Ky fleksibilitet pritet të përfundojë në shtator. Megjithatë, tetë shtete anëtare të BE-së, si dhe Zvicra, i kanë kërkuar Komisionit Evropian të zgjasë zbatimin e përjashtimeve.
Komisioni aktualisht po diskuton me shtetet anëtare mundësinë e zgjatjes së përjashtimeve ekzistuese.
“Sa i përket periudhës pas verës, ne jemi në komunikim të ngushtë dhe konstruktiv me ato pak shtete anëtare ku ka sfida në pikat specifike të kalimit kufitar”, tha një zëdhënës i Komisionit Evropian.
Sipas tij, koha mesatare e regjistrimit në EES është 70 sekonda, ndërsa “në shumicën e rasteve” ndikimi tek udhëtarët nga vendet jo-anëtare të BE-së është i kufizuar.
Komisioni gjithashtu theksoi “përfitimet shumë të qarta të sigurisë” të ofruara nga sistemi i ri, duke vënë në dukje se 160 milionë hyrje dhe dalje janë regjistruar që nga lançimi i tij.
“Pika tensioni” në disa aeroporte
Drejtori ekzekutiv i British Airways, Sean Doyle, u tha gazetarëve se sistemi i ri kishte shkaktuar “pika tensioni” në disa aeroporte, megjithëse në përgjithësi, tha ai, nuk kishte ndikuar “ndjeshëm” në operacionet e linjës ajrore.
Nga ana e tij, drejtori i easyJet, Kenton Jarvis, u bëri thirrje aeroporteve që nuk po përfitonin nga lehtësimi i përkohshëm i kontrolleve të tregonin “logjikë të shëndoshë”.
“Përdorni logjikën e shëndoshë dhe mos i lini njerëzit të qëndrojnë aty për tre orë”, tha ai.
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