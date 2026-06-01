Një pjesë e konsiderueshme e cisternave në flotën në hije të Rusisë janë të rrënuara dhe paraqesin rrezik për një derdhje të madhe nafte dhe një katastrofë mjedisore, raporton Financial Times, duke cituar ekspertë në industrinë e transportit detar.
Sipas Anil Sharma, CEO i GMS Partnership, të paktën një e treta e cisternave të përfshira në transportimin e naftës ruse duhet të dërgohen mënjëherë për skrap.
Ai vëren se, në total, më shumë se gjysma e anijeve në të ashtuquajturën ‘flotë në hije’ mund të jenë në rrezik.
Sipas të dhënave nga firma e ndërmjetësimit Clarksons, “flota në hije” ruse përfshin rreth 1,800 anije, nga të cilat afërsisht 1,500 janë cisterna nafte.
Shumica e tyre kanë qenë në shërbim për më shumë se 20 vjet, që konsiderohet një moshë kritike për anijet tregtare dhe zakonisht është bazë për skrapimin e tyre.
Ekspertët vërejnë se disa nga këto cisterna nuk kanë mbulim të mjaftueshëm sigurimi, operohen me mirëmbajtje minimale dhe shpesh drejtohen nga ekipe të pamjaftueshme.
Alexander Savaris, kreu i kompanisë së transportit detar CMB Tech, e përshkroi situatën si “një aksident që pritet të ndodhë”.
