Rusia ka trajnuar marinën e saj për të goditur objektiva thellë brenda Evropës duke përdorur raketa me aftësi bërthamore në rast të një konflikti me NATO-n, raporton Financial Times pasi citon se ka parë dosjet sekrete.

Hartat që tregojnë objektiva aq të largëta si bregu perëndimor i Francës dhe Barroë-in-Furness në Britaninë e Madhe ishin pjesë e një prezantimi të detajuar për oficerët para pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës, thuhet në raport.

Financial Times raportoi më parë se Moska kishte bërë prova për përdorimin e armëve bërthamore taktike në fazat e hershme të një konflikti me një fuqi të madhe botërore.

Këto dokumente zbulojnë planet e Rusisë për sulme të gjera në të gjithë Evropën Perëndimore, duke parashikuar një konflikt me Perëndimin që shtrihet përtej kufijve të NATO-s. Të përgatitura midis 2008 dhe 2014, dosjet përfshijnë objektiva për raketa me koka bërthamore konvencionale ose taktike, duke theksuar përdorimin e hershëm të sulmeve bërthamore, raportoi The Financial Times.

Prezantimi tregon gjithashtu se Rusia mund të vendosë armë bërthamore në anijet sipërfaqësore, duke rritur rreziqet e përshkallëzimit ose aksidenteve.

Dokumenti vë në dukje se “manovrueshmëria e lartë” e marinës e lejon atë të kryejë “goditje të papritura dhe parandaluese” dhe “sulme masive raketore nga drejtime të ndryshme”.

Sipas The Financial Times , marina ruse ka “nën vëzhgim” 32 objektiva të NATO-s në të gjithë Evropën.

Kapaciteti i Rusisë për të goditur anembanë Evropës do të thotë se objektivat në të gjithë kontinentin do të rrezikoheshin sapo ushtria e saj të angazhohej me forcat e NATO-s në vendet e vijës së parë si shtetet baltike dhe Polonia.

Armët bërthamore taktike, të dorëzuara nëpërmjet tokës, raketave të lëshuara nga deti ose avionëve, kanë një rreze më të shkurtër dhe fuqi më pak shkatërruese në krahasim me armët më të mëdha “strategjike” të drejtuara në SHBA.

Sidoqoftë, ato ende lëshojnë shumë më shumë energji sesa ato të përdorura në Nagasaki dhe Hiroshima në 1945.

Presidenti rus Vladimir Putin ka përdorur shpesh kërcënime kundër aleatëve evropianë të Ukrainës për të penguar mbështetjen perëndimore për Kievin. “Ata duhet të kujtojnë se janë shtete të vogla, me popullsi të dendur,” tha Putin.

/a.r