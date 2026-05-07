Udhëheqësit e Bashkimit Evropian po shqyrtojnë mundësinë e hapjes së bisedimeve me presidentin rus Vladimir Putin, raportoi Financial Times, duke cituar një zyrtar të lartë.
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, deklaroi se sheh “mundësinë” e negociatave të BE-së me Putinin dhe shtoi se ky hap ka mbështetjen e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky.
Ky zhvillim vjen menjëherë pas njoftimit të Kremlinit për një armëpushim dy-ditor më 8 dhe 9 maj, me rastin e përvjetorit të disfatës së Gjermanisë naziste në Luftën e Dytë Botërore.
Nga ana e tij, Zelensky kishte propozuar një armëpushim më herët, duke filluar nga 6 maji, por sipas tij ky u shkel nga pala ruse.
Ministria ruse e Mbrojtjes paralajmëroi se nëse Ukraina përpiqet të prishë festimet e Ditës së Fitores, do të ketë “hakmarrje masive” me një sulm me raketa në qendër të Kievit.
Kjo retorikë e ashpër tregon se, pavarësisht njoftimit për armëpushim, tensionet mbeten të larta.
