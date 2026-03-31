Lojtari i Kosovës, Edon Zhegrova, ka festuar sot 27-vjetorin e lindjes, në një ditë të veçantë për përfaqësuesen dardane, e cila luan finalen historike përballë Turqisë. Një fitore në këtë ndeshje do ta dërgonte Kosovën në Botëror.
Zhegrova e ka festuar në një atmosferë të ngrohtë mes bashkëlojtarëve, ku nuk ka munguar as urimi nga Federata e Futbollit të Kosovës.
“Urime ditëlindjen, Edon Zhegrova! Plani ishte ta prisnim tortën në drekë… por e lamë për “desert” pas ndeshjes. Sepse festa e vërtetë fillon atëherë! Po a paramendojmë se e dini cila ishte dëshira e Edonit kur i fryu qirinjtë? E thjeshtë, por e madhe: Kupa e Botës 2026!”, shkruan Federata e Futbollit të Kosovës në një postim.
