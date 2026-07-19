Spanja dhe Argjentina do të përballen këtë të diel në finalen e Kupës së Botës 2026. Me fillim nga ora 21:00 me kohën në Shqipëri, ndeshja do marrë jetë në stadiumin ‘MetLife’ në New Jersey. Kjo është hera e parë në histori që kampionia në fuqi e Evropës ndeshet me kampionen aktuale të Copa America në finalen e Botërorit.
Forma e skuadrave
Spanja ka pësuar vetëm një gol gjatë këtij Botërori dhe ende nuk është gjendur asnjëherë në disavantazh. Ajo është bërë skuadra e parë në histori që mban gjashtë herë portën të paprekur në një edicion të vetëm të Kupës së Botës. Mbrojtja e hekurt dhe efikasiteti në sulm kanë qenë çelësi i rrugëtimit drejt finales, gjë që u konfirmua edhe në fitoren 2-0 ndaj Francës në gjysmëfinale.
Barazimi befasues 0-0 ndaj Kepit të Gjelbër në ndeshjen hapëse ngriti pikëpyetje mbi potencialin e spanjollëve, por gjashtë fitoret radhazi që pasuan i shuan të gjitha dyshimet. Spanja eliminoi Austrinë, Portugalinë, Belgjikën dhe Francën në fazën me eliminim direkt dhe tani ndodhet vetëm një hap larg historisë.
Skuadra iberike ka 37 ndeshje radhazi pa humbje (27 fitore dhe 10 barazime në kohën e rregullt). Një fitore në finale do t’i siguronte jo vetëm serinë më të gjatë të pamposhtur ndonjëherë për një kombëtare evropiane, por edhe triumfin në finalen e gjashtë madhore nga shtatë të zhvilluara.
Nga ana tjetër, Argjentina tregoi edhe një herë karakterin e saj në gjysmëfinale, duke përmbysur Anglinë 2-1 dhe duke siguruar finalen e saj të shtatë të Kupës së Botës (3 fitore, 3 humbje). Vetëm Gjermania ka luajtur më shumë finale (tetë).
Kombëtarja amerikano-latine ka pasur nevojë për kohë shtesë ose përmbysje pas minutës së 75-të në të katër ndeshjet me eliminim direkt, por kjo nuk duket se e shqetëson një skuadër që ka arritur 14 fitore radhazi, rekord për një kombëtare të Amerikës së Jugut.
Argjentina ka mbërritur në finalen e tretë në katër Botërorët e fundit dhe synon të bëhet vetëm kombëtarja e tretë në histori që fiton dy Kupa Bote radhazi. Megjithatë, statistikat nuk janë në favor të saj, tre kampionët e fundit në fuqi që kanë luajtur një finale Botërori e kanë humbur atë.
Historia e përballjeve
Bilanci mes dy kombëtareve është plotësisht i barabartë, me gjashtë fitore secila dhe dy barazime.
Takimi i vetëm në Kupën e Botës daton në vitin 1966, kur Argjentina fitoi 2-1.
Në përballjen më të fundit, një ndeshje miqësore në vitin 2018, Spanja triumfoi bindshëm 6-1. Në këtë shekull, spanjollët kanë fituar tre nga katër përballjet direkte, ndërsa Argjentina ka fituar vetëm një.
Statistika interesante
Rezultati i pjesës së parë është përsëritur edhe në fund të ndeshjes në 15 nga 17 takimet e fundit të Spanjës. Tre nga katër ndeshjet e fundit të Spanjës kanë prodhuar gol pas minutës së 85-të.
Argjentina ka shënuar tetë gola pas minutës së 85-të në këtë Botëror, rekord absolut në historinë e turneut. Në 12 nga 13 ndeshjet e fundit të Argjentinës është shënuar gol në të dyja pjesët.
Lojtarët për t’u ndjekur
Mikel Oyarzabal shënoi golin e parë në fitoren ndaj Francës dhe arriti në kuotën e pesë golave në këtë Botëror. Katër prej tyre kanë ardhur mes minutave 20 dhe 40, ndërsa goli i tij vendimtar në minutat e fundit i dha Spanjës edhe triumfin në Euro 2024.
Nga kampi argjentinas, Lautaro Martinez ka qenë vendimtar si zëvendësues, duke kontribuar me gol ose asist në tre ndeshjet e fundit. Ai ishte gjithashtu autori i golit të fitores në finalen e Copa América 2024 ndaj Kolumbisë. Asnjë futbollist në historinë e Kupës së Botës nuk ka regjistruar gol ose asist në katër paraqitje radhazi si zëvendësues.
Gjendja e skuadrave
As Spanja dhe as Argjentina nuk kanë raportuar probleme të rëndësishme me dëmtimet në prag të finales, duke bërë që të dy trajnerët të kenë në dispozicion pothuajse formacionet më të mira.
Formacionet zyrtare:
Spanja (4-2-3-1): Simon; Cucurella, Laporte, Cubarsi, Porro; Ruiz, Rodri; Baena, Olmo, Yamal; Oyarzabal Trajner: Luis de la Fuente
Argjentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Li.Martinez, Tagliafico; de Paul, Nico Gonzales, Mac Allister, Enzo Fernandez; Alvarez, Messi Trajner: Lionel Scaloni
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