Miliona sy e zemra shqiptarësh, në Evropë dhe mbarë botën, do të jenë përqendruar sonte në mbrëmje në arenën e Wiener Stadthalle të Vjenës. Në orën 21:00 CEST, ngrihet sipari i Finales së Madhe të Festivalit të 70-të të Këngës në Eurovizion, ngjarja më e madhe muzikore në kontinent.
Mes 25 shteteve që kaluan me sukses sfidat e gjysmëfinaleve, Shqipëria vjen me një përfaqësim dinjitoz. Artisti Alis, me këngën “Nân”, do të ngjitet i pesti në skenë, në një natë magjike që kërkon më shumë se kurrë jehonën dhe mbështetjen e çdo bashkëkombësi jashtë kufijve.
Vota e Diasporës, çelësi drejt suksesit
Eurovizioni ka treguar ndër vite se fitorja nuk bazohet vetëm te performanca vokale, por edhe te bashkimi i komuniteteve. Për Alisin, mbështetja e diasporës është jetike. Me kodin 05, çdo shqiptar që jeton në shtetet pjesëmarrëse ose në pjesën tjetër të botës, ka në dorë fuqinë për ta ngritur Shqipërinë në krye të klasifikimit.
Kënga ‘Nân’ ka përcjellë një emocion të veçantë që në natën e saj të konkurrimit në gjysmë finale. Tashmë, në këtë finale jubiliare të Eurovizionit, është radha e publikut dhe veçanërisht e diasporës sonë të tregojë forcën e saj. Çdo votë është një zë më shumë për Shqipërinë në arenën evropiane. Le ta çojmë Shqipërinë sa më lart sonte!
Si të votoni për Alis (Kodi 05)
Rregullat e votimit janë të thjeshta dhe lejojnë deri në 10 vota për person. Dritarja e votimit hapet pak para se të interpretohet kënga e parë dhe do të mbetet e hapur gjatë gjithë performancave LIVE, duke u mbyllur rreth 40 minuta pas këngës së fundit. Të gjitha shtetet pjesëmarrëse në Eurovizion 2026 kanë të drejtë vote, përfshirë ato që nuk u kualifikuan në finale.
Për shqiptarët në diasporë (Votim me SMS):
Nëse jetoni në shtetet e mëposhtme, klikoni mbi lidhjen përkatëse për të gjeneruar automatikisht SMS-në e votimit për Alisin (Kodi 05):
Armenia: Voto Këtu
Azerbajxhani: Voto Këtu
Belgjika: RTBF | VRT
Bullgaria: Voto Këtu
Kroacia: Voto Këtu
Qipro: Voto Këtu
Çekia: Voto Këtu
Danimarka: Voto Këtu
Estonia: Voto Këtu
Finlanda: Voto Këtu
Franca: Voto Këtu
Gjeorgjia: Voto Këtu
Gjermania: Voto Këtu
Greqia: Voto Këtu
Italia: Voto Këtu
Letonia: Voto Këtu
Malta: Voto Këtu
Mali i Zi: Voto Këtu
Norvegjia: Voto Këtu
Polonia: Voto Këtu
Rumania: Voto Këtu
Serbia: Voto Këtu
Suedia: Voto Këtu
Zvicra: Voto Këtu
Ukraina: Voto Këtu
Një spektakël për 70-vjetorin jubilar
Sonte nuk pritet vetëm një garë këngësh, por një shfaqje kolosale që feston 7 dekada histori muzikore. Publiku do të mahnitet që në hapje, teksa “varka ikonike prej letre” e JJ-së — fituesit austriak të vitit 2025 me “Wasted Love” — do të bëjë udhëtimin e saj përgjatë Danubit për të mbërritur në Vjenë. Vetë JJ do të performojë “Mbretëresha e Natës”, në një ndërthurje mjeshtërore të vokalit të tij me elemente nga Mozarti, i shoqëruar nga mbi 40 kërcyes dhe akrobatë, përpara se 25 finalistët të parakalojnë në Paradën tradicionale të Flamujve.
Gjatë minutave të votimit, nostalgjia do të pushtojë arenën. Në segmentin e quajtur “Festim!”, legjenda të Eurovizionit si Lordi, Verka Serduchka, Alexander Rybak, Ruslana, e të tjerë, do të sjellin hitet e tyre ikonike. Nata do të kulmojë me ikonën austriake të elektro-swing, Parov Stelar, dhe legjendën César Sampson, i cili do të performojë një version plot shpirt të klasikës “Vienna” nga Billy Joel.
Votimi Online për “Rest of the World”
Mjafton të aksesoni platformën zyrtare www.esc.vote për të dhënë votën tuaj. Për këto shtete, dritarja e votimit është e hapur edhe përpara nisjes së shfaqjes, duke dhënë një mundësi të artë për t’u organizuar që herët.
Ku mund ta ndiqni?
Ashtu siç është traditë për ngjarjet e mëdha muzikore evropiane dhe kombëtare, për publikun vendas spektakli do të vijë drejtpërdrejt në ekranet e RTSH 1 HD, RTSH Muzikë dhe përmes valëve të Radio Tirana.
Renditja e performancave në Finalen e Madhe
Për ata që do të ndjekin me vëmendje garën nga fillimi në fund, ja si paraqitet radha e ngjitjes në skenë e 25 finalistëve:
Danimarkë: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
Gjermani: Sarah Engels – Fire
Izrael: Noam Bettan – Michelle
Belgjikë: ESSYLA – Dancing on the Ice
Shqipëri: Alis – Nân
Greqi: Akylas – Ferto
Ukrainë: LELÉKA – Ridnym
Australi: Delta Goodrem – Eclipse
Serbi: LAVINA – Kraj Mene
Maltë: AIDAN – Bella
Çeki: Daniel Zizka – CROSSROADS
Bullgari: DARA – Bangaranga
Kroaci: LELEK – Andromeda
Mbretëria e Bashkuar: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
Francë: Monroe – Regarde !
Moldavi: Satoshi – Viva, Moldova!
Finlandë: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
Poloni: ALICJA – Pray
Lituani: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
Suedi: FELICIA – My System
Qipro: Antigoni – JALLA
Itali: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
Norvegji: JONAS LOVV – YA YA YA
Rumani: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
Austri: COSMÓ – Tanzschein
