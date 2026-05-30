Finalja e madhe e UEFA Champions League do të zhvillohet në Budapest, ku kampioni në fuqi, Paris Saint-Germain (PSG), do të përballet me Arsenal në një duel që premton spektakël dhe histori.
Pas triumfit bindës 5-0 ndaj Inter Milan në finalen e sezonit të kaluar, PSG është në kërkim të një tjetër suksesi europian, duke synuar të bëhet vetëm skuadra e dytë në histori që mbron titullin e Ligës së Kampionëve. Francezët kanë qenë dominues gjatë fazës me eliminim direkt, duke eliminuar skuadra të forta si Chelsea, Liverpool dhe Bayern Munich.
Parizienët kanë realizuar 44 gola në këtë edicion, vetëm një më pak se rekordi historik për një sezon të vetëm të kompeticionit. Nën drejtimin e trajnerit Luis Enrique, fitues dy herë i Champions League, PSG ka mbetur e pamposhtur në 11 ndeshjet e fundit të fazës me eliminim direkt (9 fitore dhe 2 barazime).
Nga ana tjetër, Arsenal ka mundësinë të shkruajë historinë duke fituar për herë të parë Ligën e Kampionëve. Pas një pritjeje prej dy dekadash për lavdi në arenën vendase dhe pasi u shpall kampione e Premier League, skuadra londineze udhëton drejt Hungarisë me synimin për t’u bërë klubi i 25-të që ngre trofeun më prestigjioz të futbollit europian.
“Topçinjtë” po marrin pjesë vetëm në finalen e tyre të dytë në Champions League dhe janë skuadra e vetme e pamposhtur në këtë sezon të kompeticionit, me 11 fitore dhe 3 barazime. Arsenal ka pësuar vetëm gjashtë gola dhe ka regjistruar nëntë ndeshje pa pësuar gol, vetëm një më pak se rekordi i kompeticionit për një sezon të vetëm.
Në përballjet direkte, PSG nuk kishte fituar në pesë takimet e para ndaj Arsenalit, por ndryshoi rrjedhën duke fituar të dyja ndeshjet e gjysmëfinales sezonin e kaluar. Gjithashtu, francezët janë të pamposhtur në nëntë ndeshjet e fundit kundër skuadrave angleze, me shtatë fitore dhe dy barazime.
Arsenal, ndërkohë, është eliminuar në dy përballjet e fundit me skuadra franceze në fazën me eliminim direkt të Champions League, çka e bën këtë finale edhe më sfiduese për ekipin e Londrës.
Finalja në Budapest pritet të jetë një përballje mes sulmit spektakolar të PSG-së dhe mbrojtjes solide të Arsenalit, me të dy skuadrat që synojnë të shkruajnë historinë në futbollin europian.
LIVE:
PSG 0-1 ARSENAL
Havertz 6′
