“Jemi krenar sepse kemi plot tetë lojtarë të akademisë sonë. Barcelona është e lumtur me sasinë e lojtarëve që kemi në finale. Në nivel kombëtaresh nuk mund të kishte një ndeshje më të mirë se kjo. Në fushë do të luajnë dy skuadra me stile të ndryshëm dhe arbitri mendoj se duhet që të jetë imponues. Argjentina është më shumë agresive ndërsa Spanja ka një stil loje që i ngjan shumë Barçës. Skuadra jonë është më e mira dhe e gjithë bota e di këtë fakt”.
Johan Laporta ka udhëtuar drejt Nju Jorkut ku do të asistojë të dielën në finalen e madhe të Kupës së Botës.
Presidenti i Barcelonës nënvizoi gjithashtu praninë e Leo Messi-t në fushë kundër Spanjës. “Messi ka arritur gjithashtu në finale dhe jam i kënaqur. Ai është një burim krenarie për La Masia-n. Messi është e kaluara dhe e tashmja, dhe Lamine është e tashmja dhe e ardhmja. Jemi shumë të lumtur që kemi atë që është stili i vërtetë i lojës së Barçës. Si president, jam krenar që i kam zhvilluar këta dy lojtarë në shtëpi, dhe nëse shtojmë Joan Garcia-n, Eric Garcia-n, Cubarsí-n, i cili po kalon një Kupë Bote spektakolare, Olmo-n, Gavi-n, Pedri-n, Ferran-in… Është spektakolare”, tha Laporta.
I pyetur për arbitrin, numri një i Barcelonës ishte polemik me përgjigjen e dhënë: “Nëse arbitri nuk do të mban anë e shikoj Spanjën si shumë të avantazhuar”.
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