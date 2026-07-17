Finalja e Kupës së Botës FIFA 2026 sjell përballë dy nga kombëtaret më të suksesshme në futbollin ndërkombëtar, Spanjën dhe Argjentinën, rivaliteti i të cilave ka qenë jashtëzakonisht i baraspeshuar ndër dekada.
Spanja synon titullin e saj të dytë të Kupës së Botës, ndërsa kampionia në fuqi, Argjentina, kërkon kurorën e katërt dhe triumfin e dytë radhazi.
Nëse ia del, Argjentina do të bëhej kombëtarja e parë që nga Brazili në vitin 1962 që mbron titullin e Kupës së Botës dhe vetëm skuadra e tretë që fiton dy tituj radhazi pas Italisë (1934, 1938) dhe Brazilit (1958, 1962).
Ja një vështrim mbi rrugëtimin e të dyja skuadrave drejt finales dhe bilancin e tyre në përballjet direkte.
Rrugëtimi i Spanjës drejt finales
Spanja e nisi fushatën në Grupin H me një barazim pa gola ndaj debutueses së turneut, Kepit të Gjelbër, përpara se të mposhtte Arabinë Saudite 4-0. Mikel Oyarzabal shënoi dy gola, ndërsa talenti i ri Lamine Yamal realizoi golin e tij të parë në Kupën e Botës.
Spanja siguroi vendin e parë në grup me një fitore 1-0 ndaj Uruguait, falë golit të Alex Baena në pjesën e parë, duke eliminuar njëkohësisht skuadrën amerikanojugore.
Faza me eliminim direkt nisi me një fitore bindëse 3-0 ndaj Austrisë. Oyarzabal shënoi dy herë, ndërsa Pedro Porro realizoi golin e tij të parë me kombëtaren, teksa Spanja kontrolloi ndeshjen nga fillimi deri në fund.
Ndeshja për fazën e 1/16 së finales rezultoi shumë më e vështirë, me golin e Mikel Merinos në minutën e 90-të që vulosi fitoren 1-0 ndaj Portugalisë dhe i dha fund karrierës së Cristiano Ronaldos në Kupën e Botës.
Spanja u përball me një provë edhe më të vështirë në çerekfinale kundër Belgjikës. Fabian Ruiz i dha epërsinë Spanjës, përpara se Belgjika të shënonte golin e parë të pësuar nga “La Roja” në turne. Edhe një herë vendimtar ishte Merino, i cili realizoi nga rikthimi i topit në minutën e 88-të për të siguruar fitoren 2-1 dhe kualifikimin në gjysmëfinale.
Përballë Francës, Spanja zhvilloi një nga paraqitjet më të plota të turneut. Oyarzabal shënoi nga pika e bardhë në fillim të ndeshjes, ndërsa Pedro Porro finalizoi një aksion të rrjedhshëm të skuadrës në pjesën e dytë për të vulosur fitoren 2-0. Mbrojtja e disiplinuar dhe kontrolli i topit nuk i lanë Francës asnjë mundësi për t’u rikthyer në lojë.
Pas një fillimi jo bindës të turneut, Spanja arriti në finalen e Kupës së Botës pa pësuar humbje, duke kombinuar qëndrueshmërinë në mbrojtje me cilësinë në sulm dhe qetësinë në momentet vendimtare, vetëm një fitore larg titullit të dytë botëror.
Rrugëtimi i Argjentinës drejt finales
Rruga e Argjentinës drejt finales së dytë radhazi të Kupës së Botës FIFA është karakterizuar nga shkëlqimi i Lionel Messit, rikthimet dramatike dhe fitoret e vështira në fazën me eliminim direkt.
Kampionia në fuqi e nisi fushatën në Grupin J me një fitore bindëse 3-0 ndaj Algjerisë, ku Messi realizoi “hat-trick” për të barazuar rekordin e atëhershëm të Miroslav Klose me 16 gola në Kupën e Botës. Më pas ai shënoi të dy golat në fitoren 2-0 ndaj Austrisë, duke u rikuperuar pas një penalltie të humbur në fillim të ndeshjes dhe duke i siguruar Argjentinës fitoren e dytë radhazi.
Argjentina siguroi vendin e parë në grup me fitoren 3-1 ndaj Jordanisë. Giovani Lo Celso dhe Lautaro Martinez i dhanë kontroll skuadrës së rotacionuar të Lionel Scalonit, përpara se Messi të hynte nga stoli dhe të realizonte një goditje dënimi karakteristike, duke zgjeruar rekordin e tij të golave në Kupën e Botës.
Faza me eliminim direkt rezultoi shumë më sfiduese. Argjentina i shpëtoi eliminimit përballë debutueses së turneut, Kepit të Gjelbër, duke fituar 3-2 pas vazhdimeve në një ndeshje dramatike të fazës së 1/32-s. Messi hapi serinë e golave, ndërsa Lisandro Martinez dhe një autogol siguruan kualifikimin.
Më pas kampionia në fuqi realizoi një nga rikthimet më të jashtëzakonshme të turneut kundër Egjiptit në fazën e 1/16-s. Duke humbur 2-0 vetëm 11 minuta para fundit, Cristian Romero nisi rikthimin, Messi barazoi rezultatin, ndërsa Enzo Fernandez shënoi me kokë golin e fitores në kohën shtesë për të kompletuar përmbysjen dramatike 3-2.
Një tjetër ndeshje e tensionuar pasoi në çerekfinale, ku Argjentina mposhti Zvicrën 3-1 pas vazhdimeve. Alexis Mac Allister i dha epërsinë “Albiceleste”-s, por pasi Zvicra e çoi ndeshjen në kohë shtesë, Julian Alvarez dhe Lautaro Martinez shënuan në fund për ta dërguar Argjentinën në katërshen më të mirë.
Në gjysmëfinale, Argjentina mposhti Anglinë 2-1 me një tjetër rikthim në fund të ndeshjes, duke siguruar finalen e dytë radhazi të Kupës së Botës dhe duke mbetur në rrugën drejt mbrojtjes së titullit të fituar në Katar katër vite më parë.
Bilanci i përballjeve
Spanja dhe Argjentina janë përballur 14 herë në ndeshje zyrtare dhe miqësore, me nga gjashtë fitore për secilën skuadër, ndërsa dy ndeshje kanë përfunduar në barazim.
Pavarësisht historisë së gjatë në futboll, dy kombëtaret janë përballur vetëm një herë më parë në një Kupë Bote të FIFA. Ky takim u zhvillua në Angli në vitin 1966, kur Argjentina fitoi 2-1 ndaj Spanjës në fazën e grupeve.
Përballjet e tyre më të fundit kanë qenë të gjitha miqësore. Spanja regjistroi fitoren më të thellë mes dy skuadrave me rezultatin 6-1 në Madrid në vitin 2018, ndërsa Argjentina kishte fitore të rëndësishme me rezultatin 4-1 në vitin 2010 dhe 2-1 në vitin 2006.
Bilanci i baraspeshuar bën që asnjëra kombëtare të mos hyjë në finale me avantazh historik, duke përgatitur skenën për përballjen e dytë mes tyre në Kupën e Botës dhe të parën në fazën me eliminim direkt.
Me Argjentinën që synon dy tituj radhazi të Kupës së Botës dhe Spanjën që kërkon ta ngrejë trofeun për herë të dytë në histori, finalja e vitit 2026 do të bëhet kapitulli më i rëndësishëm deri më tani në një rivalitet që ka mbetur i baraspeshuar për gjashtë dekada.
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