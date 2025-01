Sonte, emocionet arrijnë kulmin me finalen e madhe të edicionit të tretë të “Big Brother VIP Kosova”. Pesë finalistët sonte mbyllin garën, me njërin prej tyre që do të rezultojë fituesi i kësaj aventure.

Pas më shumë se 100 ditësh plot sfida, momente emocionuese dhe surpriza, finalistët e këtij spektakli do të garojnë për çmimin e madh.

Finalistët e këtij edicioni janë: Driloni, Sara, Vullnet, Xuxi dhe Xheneta – njëri prej të cilëve do të fitojë çmimin e madh prej 200 mijë eurosh.

Përgjatë më shumë se 100 ditëve, këta konkurrentë kanë kaluar prova të vështira, momente të veçanta dhe kanë ndarë histori të paharrueshme me publikun.