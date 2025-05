Qeveria ka prezantuar një projektligj të ri për koncesionet dhe Partneritetin Publik-Privat, që synon të forcojë transparencën dhe mbikëqyrjen në menaxhimin e projekteve publike me kapital privat.

Drafti i ri përcakton rregulla të qarta për planifikimin, dhënien dhe kontrollin e kontratave koncesionare, duke vendosur një filtër paraprak për çdo projekt dhe raportime të detyrueshme tremujore.

“Ministria përgjegjëse për financat vepron si ‘rojtar fiskal’. Ajo miraton paraprakisht çdo studim fizibiliteti dhe projekt-kontratë, rivlerëson transferimet apo ndryshimet kontraktore, kërkon raporte tremujore monitorimi dhe përgatit raportin vjetor të portofolit PPP, i cili bashkëngjitet në raportin e zbatimit të buxhetit të shtetit. Ministria ka gjithashtu të drejtën të refuzojë projektet që paraqesin rrezik të lartë fiskal ose që nuk përputhen me objektivat buxhetore”, thuhet në draftin e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit.

Një tjetër risi është krijimi i një regjistri elektronik për kontratat PPP, si dhe angazhimi më i madh i dy agjencive kyçe, APP dhe ATRAKO, në procesin e përzgjedhjes dhe monitorimit të partnerëve privatë.

“Të gjitha kontratat regjistrohen në një regjistër elektronik të detyrueshëm, i cili shërben për transparencë dhe kontroll fiskal të vazhdueshëm. Komiteti ndërministror përzgjedh projektet strategjike që kërkojnë mbështetje të specializuar, ndërsa autoritetet kontraktuese detyrohen të caktojnë komisione teknike dhe të shmangin çdo konflikt interesi”, thuhet më tej në draft.

Procedurat e reja që parashikon ky projektligj do të zbatohen vetëm për kontratat në sektorë strategjikë, të cilat do të kalojnë detyrimisht në garë të hapur. Ndërsa projektet do të kalojnë më parë edhe në filtrin e Komitetit Ndërministror.