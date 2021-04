Ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku, i ka dhënë një ultimatum kontrollorëve që të rifillojnë punën, ose do të nxirren jashtë nga ndërtesa.

Në një konferencë për mediat, Balluku u shpreh se pavarësisht se kanë deklaruar paaftësi për të vijuar punën, kontrollorët po vijojnë të qëndrojnë në vendet e tyre të punës, në mënyrë që ligjërisht të mos i quhet braktisje e vendit të punës.

Për këtë Balluku tha të rrish në ndërtesë nuk do të thotë se po bën punën, ndërsa theksoi se tashmë policia do të lirojë ndërtesën “nga kontrollorët që nuk duan të jenë më kontrollorë”.

“Kontrollorët vazhdojnë të qëndrojnë brenda ndërtesës ata që kishin turnin sot, xhiro nëpër korridore që të mos i quhet braktisje e vendit të punës. Braktisjes së vendit të punës të dashur kontrollorë është dëshmitare e gjithë Shqipëria dhe nuk do tju ndihmojë askush kur të dilni para përgjegjësisë. Se qëndroni brenda ndërtesës nuk do të thotë se jeni në detyrë, e keni braktisur detyrën dhe është e pavlefshme të qëndroni brenda ndërtesës për të siguruar ligjshmërinë. Nga ky moment, për shkak të të gjitha angazhimeve që kemi te partnerët tanë, që unë i kam informuar për situatën dhe duke qenë se kontrollorët që kanë nënshkruar kontratat dhe kanë marrë përgjegjësi për të kontrolluar hapësirën shqiptare kanë vendosur të mos bëjnë detyrën.

Ndaj një ndërtesë e sigurisë së lartë nuk mund të qëndrojë në duart e personave që kanë deklaruar paaftësi për të operuar. Ata që nuk operojnë më dhe nuk kryejnë funksione, do të largohen nga ndërtesa duke filluar nga ky moment. I bëj thirrje kontrollorëve që duan të vazhdojnë funksionet e tyre që do ishte kënaqësi për ne që të kthehen në detyrë, jeni të lutur ju që nuk jeni pjesë e mashave të politikës që të qëndroni dhe të deklaroni që jeni të aftë për punë dhe të vazhdoni të qëndroni në ndërtesë, të tjerët që nuk duan të operojnë por qëndrojnë në karrige që të mos quhet braktisje detyre, detyra është braktisur në sy të të gjithë shqiptarëve. Policia do të bëjë detyrën të lirojë ndërtesën nga ata kontrollorë që kanë vendosur të mos jenë më kontrollorë”, tha Balluku./ b.h