Këngëtari Goran Bregoviç është ngjitur në skenë për të dhuruar një mbrëmje magjike në Festën e Birrës në Korçë.

Bregoviç e nis koncertin me këngën shqiptare “Kosovska’’ teksa do të performojë gjate bashkë me orkestrën e tij që e shoqëron.

Ai është një këngëtar i mirënjohur në Ballkan dhe në gjithë botën.

Turistë nga Shqipëria dhe gjithë bota kanë shkuar në Korçë për të ndjekur live këngëtarin Bregoviç dhe për të ndierë atmosferën e Festës së Birrës duke shijuar Birrën Korça e Tirana./m.j