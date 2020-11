Greva 24 orëshe e doganierëve të palës greke në Kakavijë, e nisur ditën e sotme ka shkaktuar radhë të gjata në pjesën greke të Kakavijes të automjeteve të transportit të mallrave.

Ndërsa në pjesën shqiptare nuk ka asnjë makinë në pritje. Deri me tani kanë kaluar drejt Greqisë 120 këmbësorë ndërsa nga Greqia në Shqipëri 34 këmbësorë.

Greva po zhvillohet për shkak se punonjësit e palës greke pasi kërkojnë rritje page, pagesën e orëve shtesë si edhe plotësim të kushteve të punës.

Kakavija do të jetë e mbyllur nga sot, 24 nëntor duke nisur nga ora 07:00 deri më 25 nëntor 07:00 me orën lokale të Greqisë. Në këtë hark kohor nuk do të lejohen të kalojnë automjete si motoçikleta, autovetura, furgonë që transportojnë qytetarë dhe kamionët që transportojnë mallra.

Përjashtim do të ketë vetëm për udhëtarët këmbësorë, kamionët që transportojnë mallra ushqimore që ruhen në kushte frigoriferike, kamionët që transportojnë kafshët e gjalla dhe automjetet për raste emergjente shëndetësore apo raste vdekjesh.

