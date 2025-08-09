Gazetarja Klodiana Lala ka dënuar fikjen e sinjalit të News24 nga forcat e policisë mëngjesin e sotëm nën drejtimin e Ardi Veliut, duke u shprehur se do të ringrihet sërish edhe më e fortë.
Gazetarja shprehet se News24 është televizion që ka bërë histori dhe se është ingranazh i vënë në lëvizje dhe që s’do ndalet kurrë.
“Jam deshmitare per dy dekada sesi News 24 ka bere histori. Kam bindje qe tentativa per te na heshtur, do deshtoje”, shkruan gazetarja Lala.
Postimi i plotë:
News 24 do ringrihet edhe me i forte!
Jam e bindur per kete, sepse njoh koleget me te cilet punoj, pasionin dhe perkushtimin me te cilin kemi punuar.
Njoh forcen e Fatmires, Ergysit, Osmanit, Renaldos, Erjonit, Erjoles, Nisides, Oles, Klevit e Dritanit, Armirit, Klodit, Elidonit, etj etj, e gjithe atyre te rinjve e te rejave qe cdo dite me pasion rendin drejt te vertetes. Di sa me pasion punon cdo operator e montazhier, cdo teknik, cdo shofer.
Jam deshmitare sesi nder vite kane kontribuar emra te njohur te medias qe nga Lubonja e Bushati, Tan Hoxha, Abilekaj, Rakipi e Adi Krasta, Tela, Trendafilja, Nikoleta, Vali, Graniti, Tase, Rezi, Nila Basha, Andu etj etj. Breza te tere.
Di sa shume vrapohet ne terren e ne redaksi.
Di qe News eshte nje ingranazh qe eshte vene ne levizje e sdo ndalet kurre, e kete e deshmojne te gjithe drejtuesit e ketij TV.
Njoh forcen time, qe ska pushtet qe me ndal.
Jam deshmitare per dy dekada sesi News 24 ka bere histori
Kam bindje qe tentativa per te na heshtur, do deshtoje.
ps.ka ne dhjetra kolege qe duhet listuar, jam e bindur qe me mirekuptojne qe si kam permendur te gjithe me emer pasi eshte e pamundur, cerek shekulli histori
