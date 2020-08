Këngëtarja Fifi i ka kërkuar publikisht pasaportën shqiptare, presidentit të Shqipërisë, Ilir Metës.

Se fundi dikush e ka pyetur në Instastory nëse ka pasaportë shqiptare, ndërsa ajo ka shprehur dëshirën e saj për ta pasur, e madje i ka kërkuar publikisht edhe Ilir Metës.

“Jo fatkeqësisht. Edhe me thane drejten e du aq shumë me e pas pasaportën me shqiponjë sa s’ka. Sir president Ilir Meta po ua kërkoj pasaportën publikisht”, ka shkruar Fifi.