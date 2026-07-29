Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka prezantuar një plan për krijimin e një kompanie të re tregtare, të vlerësuar 20 miliardë dollarë, e cila do të menaxhojë aktivitetet më fitimprurëse të organizatës, përfshirë Kupën e Botës dhe Botërorin e Klubeve. Nisma ka shkaktuar reagim të menjëhershëm nga UEFA, e cila e cilësoi projektin si një hap që “kalon vijën e kuqe”.
Sipas FIFA-s, kompania e re, e quajtur FIFA Forward Enterprise (FFE), synon të mbledhë deri në 4.2 miliardë dollarë nga investitorë privatë në këmbim të aksioneve, por pa u dhënë atyre kontroll mbi organizatën. Mes investitorëve të interesuar përmendet edhe fondi Thrive Eternal, i themeluar nga Joshua Kushner, vëllai i Jared Kushner.
Reagimin më të ashpër deri tani e ka bërë UEFA, që kundërshtoi planin duke theksuar se “futbolli nuk është pronë e FIFA-s për t’u shitur” dhe se “shpirti dhe qeverisja e futbollit nuk janë asete tregtare”. Organizata europiane, që përfaqëson 55 federata kombëtare, ngriti shqetësime për mungesën e transparencës dhe kërkoi që federatat anëtare ta marrin çështjen shumë seriozisht.
Infantino e mbrojti projektin duke deklaruar se ai synon “demokratizimin e futbollit në mbarë botën”. Sipas planit, nëse miratohet nga 211 federatat anëtare të FIFA-s, secila prej tyre mund të përfitojë deri në 20 milionë dollarë financim shtesë, ndërsa fondet për zhvillimin e futbollit do të rriten në ciklet e ardhshme deri në vitin 2038.
FIFA thekson se do të ruajë kontrollin e plotë mbi qeverisjen e futbollit, kalendarin e garave dhe vendimmarrjen sportive, ndërsa investitorët do të kenë vetëm interesa financiare në kompaninë e re.
Kjo është përpjekja e dytë e Infantinos për të përfshirë kapital privat në aktivitetet e FIFA-s. Një projekt i ngjashëm prej 25 miliardë dollarësh, i propozuar në vitin 2018 me mbështetjen e SoftBank, dështoi pas kundërshtimit të fortë të UEFA-s.
Ndërkohë, sipas raportimeve të The Times, në strukturën e re mund të krijohet edhe një rol i ngjashëm me atë të një drejtori ekzekutiv, i cili është përfolur si një pozicion i mundshëm për vetë Infantinon pas përfundimit të mandatit të tij në krye të FIFA-s. Organizata mohoi se një skenar i tillë është diskutuar zyrtarisht, por theksoi se presidenti dhe administrata e FIFA-s do të kenë rol drejtues nëse projekti miratohet.
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