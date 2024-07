Avokati Niko Bega foli për mediat pas seancës së sotme të sigurisë në Gjykatën e Fierit, ku klienti i tij Xhuliano Miho u la në masën ‘arrest në burg’ pasi vrau Xhimi Bakan, dy ditë më parë. Krimi ndodhi sipas avokatit pas zënkave të vazhdueshme.

Viktima 23 vjeçar bashkëjetonte prej kohësh me gruan e autorit. Avokati pretendon se klienti i tij është keqtrajtuar disa herë më parë nga viktima, ndërsa më pas thikën e ka pasur viktima dhe jo autori. Miho i ka marrë thikën Bakas dhe e ka qëlluar për vdekje.

‘Normal që është penduar për atë që ka bërë. pavarësisht kallëzimeve që ka bërë i arrestuari në Komisiariat 3 4 herë për keqtrajtimet që i ka bërë viktima dhe zënkave të përditshme dhe kanosjeve. Masa e sigurimit u la me arrest në burg pa afat. I pandehuri pretendon që kur ka vajtur tek vendi i ngjarjes, ka takuar fëmijët dhe u ka blerë patatina dhe rroba për të veshur. Ndërkohë ka vajtur viktima janë zënë me grushta me njëri tjetrin. I arrestuari pretendon se ka marri ai thikën, e ka pasur viktima thikën e ka qëlluar pasi dhe vetë i arrestuari ka pasur shenja në qafë dhe në kokë. Patjetër që është penduar. Po ka një viktimë aty’, shprehet avokati.